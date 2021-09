Willie Garson meurt, Sex and the City et White Collar Star avait 57 ans

Acteur Willie Garson est malheureusement décédé. Mardi, un membre de la famille a confirmé que le Sexe et la ville star était décédée, mais la cause du décès n’a pas encore été révélée. La nouvelle est un peu choquante, car l’acteur avait récemment tourné des scènes pour la série Revival Et juste comme ça. Il avait 57 ans.

« Les Sexe et la ville famille a perdu l’un des siens. Notre incroyable Willie Garson », SATC et Et juste comme ça a déclaré le producteur exécutif Michael Patrick King dans un communiqué. « Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents chaque jour sur le tournage de ‘And Just Like That’. Il était là – nous donnant tout – même lorsqu’il était malade. Sa multitude de dons en tant qu’acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière. «

« Willie Garson était dans la vie, comme à l’écran, un ami dévoué et une lumière vive pour tout le monde dans son univers », lit-on dans une autre déclaration de HBO/HBO Max. « Il a créé l’un des personnages les plus appréciés du panthéon HBO et a été membre de notre famille pendant près de vingt-cinq ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Après l’annonce de sa mort, de nombreux amis et collègues de Garson ont également commencé à pleurer sa perte. L’acteur Mario Cantone, qui incarne le partenaire à l’écran de Garson dans Sexe et la ville, a écrit dans un tweet: « Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et juste submergé par la tristesse. Bientôt enlevé de nous tous. Tu étais un cadeau des dieux. Repose mon doux ami . Je vous aime. »

Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et juste submergé par la tristesse. Bientôt éloigné de nous tous. Tu étais un cadeau des dieux. Repose-toi ma douce amie. Je vous aime. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y – Mario Cantone (@macantone) 22 septembre 2021

Après avoir étudié le théâtre et obtenu une maîtrise en beaux-arts de la Yale School of Drama, Willie Garson a commencé à apparaître dans des émissions de télévision populaires dans les années 1980 comme À votre santé, Les liens familiaux, et Newhart. Il a un rôle récurrent de Carl dans la sitcom Monsieur Belvédère et est apparu dans plusieurs épisodes en tant que personnages différents dans Saut quantique, dont Lee Harvey Oswald.

Ces rôles en mèneraient à des dizaines d’autres au cours des prochaines décennies, avec les autres crédits de l’acteur au petit écran, notamment Bleu NYPD, Garçon rencontre le monde, Pics jumeaux, Les fichiers X, Amis, Allié McBeal, Deux hommes et demi, Porte des étoiles SG-1, Chaud à Cleveland, et Pousser des marguerites. Il a également réalisé des épisodes de Col blanc et Fille rencontre le monde, également en vedette dans Col blanc comme le personnage de Mozzie. Plus récemment, il jouait Steve Lomeli sur Super Girl et Gérard Hirsch dans Hawaï 5-0.

Willie Garson est probablement mieux connu pour son rôle récurrent de Stanford Blatch dans HBO Sexe et la ville. C’est un rôle qu’il a repris en 2008 pour le Sexe et la ville film et encore en 2010 pour Sexe et la ville 2. Il tournait activement des épisodes de la Sexe et la ville série de renaissance Et juste comme ça au moment de son décès, faisant de son personnage le plus connu son rôle final.

Sur grand écran, Garson a également eu des rôles dans les films des frères Farrelly Pivot central, Il y a quelque chose à propos de Marie, et Surexcitation. Il est également apparu dans des films comme Attaques de Mars !, Être John Malkovich, Horrible vendredi, Comme le paradis, et Marche de la honte. L’un de ses derniers rôles était dans l’année dernière Camp magique en tant que gérant de casino.

Un porte-parole de la Journée nationale de l’adoption, Willie Garson laisse dans le deuil son fils, Nathen, qu’il a adopté en 2009. Un post Instagram émouvant de Nathen dit: « Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu le faire partagez toutes vos aventures avec moi et avez pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de vous. Je vous aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour vous de vivre votre propre aventure. Vous serez toujours avec Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que j’aie jamais connue. Je suis content que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai. »

Nos pensées sont avec Nathen en ce moment douloureux. Nous tenons également à remercier Willie Garson pour ses contributions. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Avis de décès, Sexe et ville