L’actrice d’Elvira Cassandra Peterson devient membre de la communauté LGBTQIA+

Cassandra Peterson, l’actrice derrière le personnage emblématique d’Elvira: Mistress of the Dark, a levé le voile sur quelque chose qu’elle a gardé caché pendant près de deux décennies.

Elle a ouvert dans ses mémoires, Cruellement vôtre, Elvira, sur son partenaire et comment ils se sont rencontrés.

Peterson s’est fait un nom en jouant l’effrayante Elvira, une animatrice de télévision qui porterait des vêtements et du maquillage sombres et gothiques pour présenter Le film macabre d’Elvira, un programme hebdomadaire de films de série B.

Alors qu’elle était mariée à son mari Mark Pierson pendant 25 ans, elle a fini par être attirée par un entraîneur mystère au gymnase.

« Souvent, lorsque je faisais mon échauffement avant l’entraînement sur le tapis roulant, je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer un entraîneur en particulier – bronzé, tatoué et musclé – qui marchait sur le sol du gymnase, un bonnet en tricot tiré si bas sur ses longs cheveux bruns que cela lui couvrait presque les yeux », a écrit Peterson dans ses mémoires

« Sombre et maussade, il dégageait une énergie si intense que lorsqu’il a traversé l’énorme sol du gymnase, les eaux se sont séparées et les gens se sont arrêtés dans leur élan pour regarder. »

Mais Peterson a rapidement découvert que l’entraîneur était en fait une femme nommée Teresa ‘T’ Wierson.

L’acteur a maintenu son amitié avec T et cela est soudainement devenu plus intense lorsqu’elle avait besoin d’un endroit où rester et que son mariage était terminé.

« Là sur le pas de la porte se tenait mon entraîneur, T, tenant un sac poubelle plein de ses affaires, l’air triste et débraillé. Elle s’était séparée de son partenaire de longue date, avait passé du temps en cure de désintoxication et n’avait plus aucun endroit où aller », a-t-elle déclaré. a écrit.

Ils ont fini par vivre ensemble et Cassandra s’est choquée lorsqu’elle a découvert qu’elle développait des sentiments pour T.

« Je pense que j’ai été encore plus surprise. Qu’est-ce que je foutais ? Je ne m’étais jamais intéressée aux femmes autrement qu’en tant qu’amies », a-t-elle déclaré.

« Je me sentais tellement confus. Ce n’était tout simplement pas moi ! J’étais abasourdi d’avoir été ami avec elle pendant tant d’années et de n’avoir jamais remarqué notre alchimie. J’ai vite découvert que nous nous connections sexuellement d’une manière que je n’avais jamais connue. »

Ce n’était certainement pas un sentiment éphémère car les deux sont ensemble depuis 19 ans.

Cependant, Cassandra a expliqué comment elle voulait dire au monde.