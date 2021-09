Jessica Chastain se souvient de son expérience avec « X-Men : Dark Phoenix »

La saga cinématographique X-Men n’aurait pas pu dire au revoir au public d’une manière plus tragique. Cela ne veut pas dire que son septième et dernier volet, « Dark Phoenix », a une forte charge émotionnelle. En fait, c’est le film le moins bien noté parmi les critiques spécialisés et les fans de la franchise.

Simon Kinberg, qui a été producteur de la franchise depuis « First Class », a eu la lourde tâche de construire un projet qui a rencontré des difficultés dès sa création, à commencer par le départ de Bryan Singer, qui à l’époque était impliqué dans le développement de « Bohemian Rhapsody » (bande d’où il serait viré).

Vous pourriez aussi être intéressé par: 6 personnages inquiétants créés par Stephen King

Après la nouvelle chronologie mettant en vedette James McAvoy, Jennifer Lawrence et Michael Fassbender, « Dark Phoenix » présente une adaptation des événements légèrement présentés dans « The Last Stand », où Jean Gray (Sophie Turner) est rapidement consommée par ses pouvoirs. d’assumer son identité de Phénix Noir.

Le film mettait en vedette Jessica Chastain dans le rôle de Vuk, chef d’une race d’extraterrestres métamorphes (non, ce ne sont pas les Skrulls) qui cherchent un moyen de détruire le Phénix, jouant un rôle crucial dans la transformation imminente de De Gray et l’assimilation. de ses pouvoirs.

Chastain a récemment participé au podcast « Happy Sad Confused », où l’actrice mentionne que l’acquisition du studio par Disney a été un facteur déterminant dans lequel certains points cruciaux de son personnage ont été déplacés. De plus, Chastain libère le réalisateur du film de ses « résultats irréguliers » devant le public.

« La réalité de nos situations était très différente. Ma situation, je pense que l’étude a été portée à un moment précis. Je ne savais pas quel était le nom de mon personnage avant de voir le film. Ce fut interessant. Mais Simon Kinberg, qui l’a réalisé, est un être humain incroyable et je travaillerais à nouveau avec lui. Je l’aime », a noté Chastain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Daniel Craig ne pense pas que le prochain James Bond devrait être une femme

Après la sortie de « The New Mutants », un film réalisé par Josh Boone qui attendait sa sortie depuis près de quatre ans, 20th Century Studios n’a montré aucun signe de faire un nouvel opus inspiré de la franchise X-Men, ce qui signifie que Marvel Studios pourrait intégrer ces personnages dans leur grande saga MCU.