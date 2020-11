10 enfants stars d’Hollywood qui ont suivi leurs célèbres parents

Une nouvelle génération d’acteurs rend Hollywood précaire. Leurs noms sont comme de la musique à nos oreilles, leurs visages nous semblent très familiers. Mais nous ne pouvons pas vraiment les attribuer. Voici dix enfants de parents célèbres qui ont travaillé pour leur propre succès – et n’ont pas colporté le nom de leur mère ou de leur père.

John David Washington

Vous ne comprenez pas immédiatement que c’est le fils de Denzel Washington.

Avec «Tenet» au plus tard, chaque cinéphile a John David Washington sur sa liste. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas – ou n’ont appris que grâce au film de Christopher Nolan: John David est le fils du lauréat d’un Oscar Denzel Washington.

Après deux petits rôles à un très jeune âge, John David Washington a tourné le dos au jeu d’acteur et s’est consacré au football. En 2007, il a joué pour les Sea Devils de Hambourg dans la NFL Europe League, a signé pour la United Football League avec les Sacramento Mountain Lions en 2009 et leur est resté fidèle jusqu’à la dissolution de la ligue en 2012.

John David Washington a obtenu son premier grand rôle dans « Ballers », une série comique mettant en vedette Dwayne Johnson. Son prochain grand coup a eu lieu en 2018 dans « BlacKkKlansman » de Spike Lee – et a reçu une nomination pour un Golden Globe du meilleur acteur principal. Après un autre rôle dans « Un escroc et gentleman » avec Robert Redford, le cerveau Christopher Nolan l’a engagé pour son thriller d’espionnage « Tenet ». Et ensuite? Washington Junior ne devrait pas avoir beaucoup de temps libre …

Parents: Denzel Washington et Pauletta Washington

Denzel Washington et Pauletta Washington Née: 28 juillet 1984

28 juillet 1984 Premier grand rôle: « Ballers »

Colin Hanks

Maintenant que je sais qui est le père de Colin, je ne peux pas nier la ressemblance.

Je dois admettre: je connaissais le visage de Colin Hanks, ainsi que son nom. Cependant, je ne me suis jamais connecté avec Tom Hanks et j’ai considéré que les deux pouvaient être liés. Peut-être parce que Colin Hanks n’a jamais utilisé la renommée de son père pour lui rendre les portes plus faciles à ouvrir.

Colin Hanks veut faire beaucoup plus lui-même. Il étudie le théâtre dans le comté d’Orange et à Angeles, travaillant initialement comme assistant de production. Après ses premiers petits rôles, suit son rôle récurrent d’Alex Whitman dans « Roswell ».

Il y a des apparitions dans « King Kong » de Peter Jackson, dans la série télévisée « Dexter » et dans la première saison « Fargo » aux côtés de Martin Freeman et Billy Bob Thornton. De 2015 à 2019, Colin Hanks a également joué l’un des rôles principaux dans la série humoristique extrêmement populaire « Life in Pieces ».

Parents: Tom Hanks et Samantha Lewes

Tom Hanks et Samantha Lewes Née: 24 novembre 1977

24 novembre 1977 Premier grand rôle: «Roswell»

Maya Hawke

Attendez, est-ce Uma Thurman adolescente ou sa fille Maya?

Quand Robin est apparu pour la première fois dans « Stranger Things », qui a pensé: « Attendez une minute, je connais ce visage?! » Pas étonnant, la nouvelle venue Maya Hawke est le visage de sa mère Uma Thurman. En tout cas, extrêmement utile si Uma Thurman fait un film et a besoin d’une version plus jeune d’elle.

Pour Maya Hawke, l’échelle de carrière a grimpé en flèche depuis « Stranger Things ». La même année, elle a également joué dans « Once Upon a Time in Hollywood ». Mais honnêtement, qui est surpris? Après tout, le film de Quentin Tarantino est – et Uma Thurman est un bon ami à lui. Et si elle ne joue pas le jeu, alors la progéniture le fera.

Et quelle est la prochaine étape pour Maya? Ce qui est certain, c’est qu’elle reviendra à Hawkins en tant que Robin dans la saison 4 de « Stranger Things ». Elle a également d’autres projets en préparation.

Parents: Ethan Hawke et Uma Thurman

Ethan Hawke et Uma Thurman Née: 8 juillet 1998

8 juillet 1998 Premier grand rôle: « Petite femme »

Jack Quaid

Je ne voulais pas de l’aide de son père: Jack Quaid fait son truc!

Vous souvenez-vous des films « Hunger Games »? Il y avait ce type méchant, Marvel, qui a tué la petite Rue. C’est le même acteur qui a donné une fessée aux super-héros dans « The Boys ». Son nom est Jack Quaid, et dans Dennis Quaid, il a non seulement un père prospère à Hollywood, mais tout le monde connaît aussi sa mère: Meg Ryan!

Et pourtant, il s’est fait un nom tout seul. Dans une interview avec Kelly Clarkson, Dennis Quaid révèle que son manager a proposé de remplacer Jack. Mais il a refusé avec merci, a cherché son propre agent – et a obtenu un rôle dans « The Hunger Games »!

Après que les Hunger Games aient suivi en 2016 un rôle dans la série HBO de Martin Scorsese « Vinyl », Jack Quaid joue dans la comédie de gangsters « Logan Lucky » et affronte des monstres gigantesques dans « Rampage – Big meets Bigger » aux côtés de Dwayne Johnson. Et actuel? Jack Quaid est impliqué dans l’une des séries de streaming les plus réussies et les plus populaires: « The Boys ». En 2021, il peut également être vu dans le redémarrage de « Scream ».

Parents: Dennis Quaid et Meg Ryan

Dennis Quaid et Meg Ryan Née: 24 avril 1992

24 avril 1992 Premier grand rôle: « Les Hunger Games – Les Hunger Games »

Mamie et Grace Gummer

Le nom de famille de Mamie Gummer ne révèle pas quelle icône hollywoodienne est sa mère. Mais son apparence ne laisse aucun doute: c’est la grande Meryl Streep. Mamie est la fille aînée de Meryl Streep et de son mari Don Gummer. Mamie fait même ses premiers pas d’actrice aux côtés de sa mère dans « Heartburn » (1986). Son premier grand rôle était dans « Traces of Life » à partir de 2007.

Elle est apparue plus tard dans plusieurs épisodes de « Good Wife » et « Off the Map ». Entre 2012 et 213, Mamie Gummer a même eu sa propre série: « Emily Owens ». Elle a été vue pour la dernière fois dans la troisième saison de « True Detective ».

Parents: Don Gummer et Meryl Streep

Don Gummer et Meryl Streep Née: 3 août 1983

3 août 1983 Premier grand rôle: « Traces d’une vie »

Grace Gummer comme Dominique « Dom » DiPierro dans Mr. Robot

La sœur cadette de Mamie, Grace Gummer, est – tout comme la mère – une actrice. Grace a fait ses débuts en 2010 avec un rôle principal dans la série « Gigantic ». Ceci est suivi de petits rôles dans « Larry Crowne » avec Julia Roberts et Tom Hanks et dans « Frances Ha ».

Grace Gummer est devenue encore plus connue quand elle a joué dans dix épisodes de « The Newsroom » et plusieurs épisodes « American Horror Story ». Entre 2016 et 2019, elle a également joué un rôle récurrent dans « Mr. Robot ».

Parents: Don Gummer et Meryl Streep

Don Gummer et Meryl Streep Née: 9 mai 1986

9 mai 1986 Premier grand rôle: « Gigantesque »

Sosie Bacon

Visuellement, Sosie ressemble clairement plus à sa mère.

Semblable à Jack Quaid, Sosie Bacon a également deux parents célèbres: son père Kevin Bacon et sa mère Kyra Sedgwick, actrice principale de « The Closer ». Sans surprise, Sosie fait ses premiers pas dans le métier d’acteur en présence de ses parents. Elle obtient son premier rôle dans le premier film de Kevin Bacon « Loverboy », dans lequel elle incarne la version plus jeune du protagoniste – qui est généralement joué par Kyra Sedgwick. Ceci est suivi de quatre apparitions aux côtés de sa mère dans « The Closer ».

Sosie Bacon est autonome depuis 2015: elle a joué dans quatre épisodes de « Scream », a obtenu un rôle majeur dans la série HBO « Here and Now » et de 2017 à 2018 mélangée dans la série à succès Netflix « Dead Girls Lies pas avec. En 2021 commence la série « Mare of Easttown », dans laquelle Sosie Bacon a le rôle principal.

Parents: Kevin Bacon et Kyra Sedgwick

Kevin Bacon et Kyra Sedgwick Née: 15 mars 1992

15 mars 1992 Premier grand rôle: « Le plus proche »

Riley Keough

Le diable tout le temps: Riley Keough

La carrière de Riley Keough commence à l’âge de 14 ans – mais pas à Hollywood, elle modèle et défile sur le podium pour Dolce & Gabbana. Ce n’est qu’en 2010 qu’elle passe à l’actrice et fait ses débuts aux côtés de Kristen Stewart et Dakota Fanning dans « The Runaways ». Viennent ensuite les rôles dans les films hollywoodiens « Magic Mike », « Mad Max: Fury Road », « It Comes at Night » et « Logan Lucky ».

Et pourquoi Riley Keough apparaît-il sur cette liste? Eh bien, sa mère est Lisa Marie Presley. Elle n’est peut-être pas une actrice, mais les grands-parents de Riley Keough, Priscilla et Elvis Presley, le sont.

Avec « Daisy Jones & The Six », une mini-série avec Riley Keough dans le rôle principal est dans les starting-blocks sur Amazon Prime Video.

Parents: Danny Keough et Lisa Marie Presley

Danny Keough et Lisa Marie Presley Née: 29 mai 1989

29 mai 1989 Premier grand rôle: « Les fugueurs »

Billie Lourd

Depuis 2017, Billie Lourd fait partie de l’anthologie « American Horror Story ».

Au début, il ne semble pas que Billie Lourd vise une carrière d’actrice. Au lieu de cela, elle fait son diplôme en théologie et en psychologie. Puis elle a eu un petit rôle dans « Star Wars: The Force Awakens » (2015) – et joue avec sa mère Carrie Fisher! Billie Lourd semble avoir goûté au sang.

La même année, elle a obtenu un rôle dans « Scream Queens », a joué la folle lycéenne Gigi dans le premier film d’Olivia Wilde « Booksmart » et était également dans « Star Wars: The Last Jedi » dans son rôle de Lieutenant Connix après l’épisode 7 et Star Wars: The Rise of Skywalker.

Depuis 2017, Billie Lourd fait également partie du casting récurrent de la série d’anthologie « American Horror Story ». Surtout dans la saison intitulée « 1984 », vous vous souviendrez d’elle.

Parents: Bryan Lourd et Carrie Fisher

Bryan Lourd et Carrie Fisher Née: 17 juillet 1992

17 juillet 1992 Premier grand rôle: «Star Wars: Le réveil de la force»

Eden Brolin

Son nom l’indique déjà: Eden est la fille de Josh Brolin et de sa première épouse Alice Adair. Après un petit rôle supplémentaire dans « Ruby Sparks – My Fabulous Girlfriend » (2012), les choses s’améliorent lentement mais sûrement, et leurs rôles sont de plus en plus grands. De 2017 à 2018, Eden Brolin a joué dans la série mystère « Beyond », depuis 2020 elle fait partie de la série western « Yellowstone » et joue aux côtés de Kevin Costner.

Avec ses rôles dans le western « Tyger Tyger » et les deux drames mystérieux « The Cleaner » et « Montauk », Eden Brolin ne peut pas se plaindre des engagements manqués.