Willem Dafoe en pourparlers pour retrouver Robert Eggers pour le remake de Nosferatu

La production progresse sur une Nosferatus remake chez Focus Features, et le dernier mot sur le projet est que Willem Dafoe est sur le point de rejoindre le casting. Selon Deadline, l’acteur serait en pourparlers pour rejoindre le casting du film, ce qui le réunirait avec le réalisateur Robert Eggers. Dafoe est déjà apparu aux côtés de Robert Pattinson dans le film acclamé d’Eggers Le phare en 2019 et plus tard refait équipe avec le réalisateur pour l’année dernière L’homme du nord.





D’autres membres de la distribution qui ont déjà rejoint le Nosferatus le film comprend Bill Skarsgard (Il, château de Pierre), Lily-Rose Depp (Nuit silencieuse, Loup) et Nicolas Hoult (Le menu, Renfield). Parallèlement à l’écriture et à la réalisation, Eggers produit également le film avec Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus et Eleanor Columbus.

Dafoe a été beaucoup sous les projecteurs ces derniers temps, car il a également fait son retour récent dans le domaine du film de super-héros, reprenant son Homme araignée rôle dans le film à succès Spider-Man : Pas de retour à la maison. Ses autres crédits cinématographiques récents incluent Wes Anderson La dépêche françaisede Guillermo del Toro Allée des cauchemarset Walter Hill Mort pour un dollar. Il est attaché à divers films à venir et sera bientôt à l’affiche de Vasilis Katsoupis’ À l’intérieurqui sortira en salles en mars.





Nosferatu est refait plus d’un siècle plus tard

Sorti en 1922, l’original Nosferatus a été inspiré par Bram Stoker Dracula, écrit par Henrik Galeen et réalisé par FW Murnau. Le vampire dans le film, nommé comte Orlock, a été joué par Max Schreck avec le film mettant également en vedette Greta Schroder et Gustav von Wangenheim. Le film reste l’un des films de vampires les plus célèbres de tous les temps, crédité comme source d’inspiration pour de nombreuses autres histoires de vampires au cours des décennies qui ont suivi.

Curieusement, Dafoe a de l’expérience avec Nosferatus-films basés sur. En 2000, il est apparu dans la comédie d’horreur produite par Nic Cage L’ombre du vampirequi était une version fictive de la réalisation de Nosferatus. Dafoe a joué Shreck dans ce film et a été acclamé pour cette performance.

On ne sait pas encore qui Dafoe pourrait jouer dans le nouveau film, bien qu’il ne jouera pas le personnage de Schreck, le comte Orlock. Skarsgard jouera le rôle du vampire du film avec Depp comme co-vedette. Le remake à venir a été décrit comme « un conte gothique d’obsession entre une jeune femme hantée (Depp) dans l’Allemagne du XIXe siècle et l’ancien vampire de Transylvanie (Skarsgard) qui la traque, apportant avec lui une horreur indicible ».

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le Nosferatus refaire.