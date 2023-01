Ce que contient chaque édition de Dead Space Remake

De nombreux joueurs attendaient la sortie du nouveau remake de »espace mort », le jeu d’horreur et de science-fiction classique qui reviendra sur les consoles de nouvelle génération avec des améliorations dans ses graphismes et son gameplay.

Alors que beaucoup sont déjà déterminés à l’acheter, d’autres ne savent pas qu’il n’y a pas qu’une seule version disponible à l’achat, chacune variant en prix et offrant des extras tels que des cosmétiques et des objets de collection, mais surtout variant en prix. Ce sont toutes les différences des versions de »Dead Space ».

Ce que contient chaque version de Dead Space Remake

La version standard de » Dead Space Remake » coûte environ 70 dollars (environ 1300 pesos mexicains) et ne contient que le jeu lui-même, offrant une expérience de jeu normale. Pour 10 € de plus, l’édition Deluxe du jeu est disponible, qui comprend le jeu de base et cinq costumes différents.

Les autres costumes inclus dans l’édition Deluxe incluent les costumes Company et Lone Survivor. Les deux combinaisons offraient des changements de statistiques et d’autres buffs aux joueurs, il est donc probable qu’ils offriront à nouveau cet ajout. Les utilisateurs abonnés à EA Play Pro ils peuvent obtenir une version exclusive de l’édition Deluxe, qui ajoute un autre costume supplémentaire.

Dead Space : Édition Collector

La version la plus chère est la version collector du remake de »Dead Space », qui en plus d’inclure une copie physique du jeu, comprend également une boîte de collection, un folio lithographique estampé à la feuille, quatre affiches, un patch USG Ishimura , un pin’s Marker, une figurine Marker en métal, un steelbook de Dead Space, une copie du CD de la bande originale de Dead Space, et surtout, une réplique portable grandeur nature du casque d’Isaac qui émet aussi des lumières.

Cependant, les précommandes pour l’édition Collector de »Dead Space » Remake sont terminées, et la version est désormais disponible sur commande uniquement dans d’autres magasins spécialisés.







De ces trois versions, la plus recommandée aux fans est sans aucun doute l’édition Deluxe, car pour une augmentation de prix pas si élevée, ils peuvent recevoir des éléments supplémentaires à ajouter au remake prévu. Bien que la version collector contienne un grand nombre de produits, son prix a beaucoup augmenté et, comme mentionné précédemment, elle n’est plus disponible.

Dead Space Remake ouvre le 27 janvier pour playstation 5, Xbox série X|S et PC.