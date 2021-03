Des images semblent montrer un ascenseur près de la chambre d’Elisa Lam à l’hôtel Cecil qui part tout seul

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant avec barrières Ozzo Brut à peindre 90x190 cm

Le lit enfant avec barrières Ozzo est une bonne solution de transition entre le lit bébé et le lit enfant. Il est adapté au plus jeune âge, grâce à ses 2 hauteurs de couchage, dont la plus basse près du sol. Il permet à votre bout d'chou de gagner en autonomie, mais également de rester en sécurité la nuit