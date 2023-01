Le juge émet un mandat d’arrêt contre Inés Gómez Mont, combien en avez-vous ?

in

Le comportement mexicain continue d’être recherché par les autorités et un nouveau mandat d’arrêt y a été ajouté.

© Inès Gomez MontLe chauffeur mexicain a un total de quatre mandats d’arrêt

le présentateur de télévision Inès Gomez Mont est de nouveau aux yeux du public, après qu’un juge de contrôle a émis une nouveau mandat d’arrêt pour blanchiment d’argent et crime organisécette deuxième infraction justifie détention provisoire informelle.

Avec ce mandat d’arrêt, ce sont désormais quatre que le chauffeur aen fuite depuis 2021, deux pour avoir prétendument commis des délits de fraude fiscale en 2010 et 2016. Cette dernière ordonnance a été rendue par un juge de contrôle au Centre fédéral de justice pénale de la Prison du Sud.

+ De quoi Inés Gómez Mont est-elle accusée maintenant ?

L’animateur et présentateur mexicain a été accusé d’avoir fraude fiscale présumée d’au moins 3,6 millions de pesoscorrespondant à l’impôt sur le revenu, uniquement à partir de 2017. Depuis 2019, les autorités mexicaines ont ouvert des dossiers d’enquête contre Gómez Mont et son mari, ainsi que cinq autres personnes et sept entreprises, dont trois sont déjà en prison.

Pour ces crimes allégués, à la fois Gómez Mont, comme son mari, Víctor Manuel Álvarez Puga, restent des fugitifs, puisqu’ils méritent la mesure conservatoire de la détention préventive informelle. Selon les médias mexicains, Gómez Mont a demandé un amparo pour éviter le nouveau mandat d’arrêt, mais il a été refusépour lequel le conducteur a déposé un recours en révision qui n’a pas été résolu.

Selon le bureau du procureur mexicain, les accusés « ils se sont probablement entendus pour simuler des opérations et fournir des ressources à une organisation criminelle, réduisant les charges fiscales et dissimulant les opérations, rendant ainsi difficile le suivi des ressources« .

