L’Apple Watch pourrait recevoir une caméra intégrée dans sa couronne, montre un nouveau brevet

01 juin 2022 11:48:53 IST

Apple est vraiment repousser les limites avec son département caméra et prévoit d’ajouter des caméras – au moins une – à sa gamme de montres intelligentes. Apple a récemment déposé un brevet pour l’intégration d’un appareil photo dans la couronne de les montres Apple du futur.

Le problème avec les brevets, c’est que même lorsqu’ils sont déposés discrètement, ils finissent par être exposés, surtout si ils ont été déposés sous le nom d’Apple et l’image de marque de l’entreprise.

Imaginez que vous utilisez l’Apple Watch elle-même pour prendre une photo. C’est un concept différent de la façon dont certaines montres intelligentes font des caméras maintenant, où elles vous permettent d’utiliser le portable comme une sorte de télécommande de caméra pour votre smartphone. Actuellement, la plupart des montres intelligentes, y compris l’Apple Watch, peuvent être utilisées comme déclencheur pour prendre une photo avec l’appareil photo du téléphone.

Comme le révèle le brevet, Apple a recherché comment intégrer une caméra dans le châssis réel de l’Apple Watch. L’idée serait de pointer votre poignet vers l’extérieur et de laisser la caméra de la montre prendre la photo plutôt que de chercher un téléphone dans votre sac ou votre poche.

Le résumé de ce que le brevet implique est assez simple : « Une montre dotée d’une caméra est divulguée. La montre peut comprendre un boîtier ayant une face avant, une face arrière et une interface de fixation configurée pour se coupler à un bracelet de montre. Une caméra peut être monté sur le boîtier et configuré pour capturer une image d’une scène à travers le côté arrière du boîtier. Un affichage peut être visible à travers le côté avant du boîtier et configuré pour afficher l’image.

Le mécanisme de l’appareil photo de l’Apple Watch ne serait pas seulement une solution point-and-shoot, bien qu’il puisse également le faire. Un accessoire avec un « mécanisme de libération » vous permettrait de sortir l’appareil photo du châssis ou du corps de la montre et de le déplacer pour prendre des photos.

Vous utiliserez toujours la couronne numérique pour naviguer dans l’interface Apple Watch. Le brevet mentionne également des circuits qui laisseraient de la place pour « un flash d’appareil photo pour éclairer la scène » lors de la capture d’une photo, bien que ce soit une décision pratique reste à voir. Compte tenu des dimensions de la montre, un flash qui serait intégré au système doit être très petit, et ne peut être utilisé qu’en macrophotographie.

