Will Smith et Jada Pinkett Smith pourraient divorcer après les Oscars

Le scandale aux Oscars continue de frapper Will Smith, qui est à la retraite des flashs mais avec plus de mauvaises nouvelles pour sa vie personnelle.

Will Smith et Jada Pinkett Smith

La dernière édition de Prix ​​Oscar est entré dans l’histoire avec le plus grand scandale de cet événement lorsque Will-Smith est monté sur scène et a frappé Chris Rock après une blague malheureuse de l’humoriste sur Jada Pinkett Smith. Un mois passa de ces événements et le protagoniste de roi richard il est à l’abri des flashs dans une retraite avec laquelle il cherche à retrouver le calme.

Will-Smith a déjà été pénalisé pour L’Académie et ne pourra pas assister Prix ​​Oscar tout au long de la prochaine décennie, mais les mauvaises nouvelles continuent de hanter l’acteur. Sa femme, Jada, avait déclaré qu’il « Il avait exagéré et elle ne lui avait pas demandé de la défendre » après la blague Chris Rock. La vérité est que l’opinion publique a critiqué cette attitude de l’actrice qui n’a pas défendu son mari qui lui montre tant d’amour.

Le mauvais moment de Will Smith

Mais les déclarations du protagoniste de Matrice ils ne se sont pas arrêtés là. Plus tard, d’autres mots ont été connus où elle a assuré qu’elle « elle n’a jamais voulu épouser Will Smith », quelque chose qui a offensé les fans de l’acteur mauvais garçons qu’il traverse le pire moment de sa vie personnelle et que la personne qui devrait le plus l’accompagner lui tourne le dos. Beaucoup ont osé désigner Jada comme un « femme toxique ».

« Compte tenu de tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, la famille Smith s’est concentrée sur la guérison en profondeur. Certaines des découvertes que nous avons faites autour de notre guérison seront partagées autour de la table le moment venu. »a déclaré l’actrice dans son émission Table rouge pourparlers soulevant le soupçon que peut-être le mariage qu’elle a avec Will-Smith est « blessé mortellement » avec un probable divorce à l’horizon.

Malheureusement pour Will-Smith une action de la pertinence que le coup qu’il a donné à Chris Rock dans les oscar continuera de le hanter encore longtemps. Professionnellement, des projets ont déjà été annulés tant Bandes dessinées DC Quoi Netflix. Personnellement, sa femme a apparemment l’intention de le quitter. L’acteur aura beaucoup de travail devant lui pour se refaire une place dans l’industrie cinématographique et en tant que « père de famille accompli ».

