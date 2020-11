Rocket League: Comment réparer l’erreur de limite d’appel atteinte

Vous venez de démarrer Rocket League. Vous avez terminé les exercices, vos mains sont toutes réchauffées et vous êtes prêt à dériver. Vous cliquez sur classé, décidez de courir en solo pendant quelques 1v1. Ou peut-être envisagez-vous de régner en maître en 2v2 avec un copain. Mais essayez comme vous le pouvez, Rocket League ne vous placera pas dans un match. Au lieu de cela, le jeu vous envoie un message d’erreur frustrant: « Limite d’appels atteinte, réessayez plus tard. »

Quel est ce message d’erreur frustrant? Depuis que la Rocket League est devenue gratuite en septembre, les joueurs ont vu l’erreur de limite d’appel atteint plus qu’ils ne le souhaiteraient. Ce problème semble affecter à la fois le PC et les consoles. La bonne nouvelle? Il y a un correctif. Les mauvaises nouvelles? Ce n’est probablement pas la réponse que vous espériez lire.

Le correctif: Heureusement, il existe une solution à l’erreur Limite d’appel atteinte de la Rocket League. Le seul correctif connu pour l’erreur de limite d’appel de la Rocket League est de attendez que les serveurs se reconnectent.

Bien sûr, ce n’est pas vraiment pratique. Malheureusement, il semble que les serveurs de la Rocket League aient atteint leur capacité plus rapidement en raison de la croissance de la base de joueurs depuis le lancement du free-to-play. Vous pouvez essayer de taper à plusieurs reprises sur un match classé dans le cas où une place s’ouvre, mais pourquoi perdre un temps de jeu précieux à être frustré?

Les joueurs peuvent cependant vérifier les mises à jour de statut sur les serveurs de la Rocket League de différentes manières:

le RL_Support Twitter page Site Web du Downdetector de la Rocket League

Enregistrement avec le Page Twitter de RL_Support est souvent le moyen le plus rapide de déterminer si Rocket League rencontre ou non des problèmes de serveur. Ils prétendent être actifs tous les jours entre 12h et 16h PDT, il peut donc valoir la peine d’envoyer un DM à la page d’assistance officielle si vous avez un compte Twitter.

le Détecteur de descente Rocket League Le site Web est utile pour déterminer si les erreurs de la Rocket League sont liées ou non à des problèmes potentiels de FAI domestique, ou si un grand nombre de joueurs subissent également des pannes. Downdetector est utile car il rassemble des données sur les pannes basées sur des rapports d’utilisateurs en temps réel.

Les joueurs peuvent toujours s’entraîner en mode hors ligne lorsque les serveurs de la Rocket League sont en panne. C’est donc une excellente idée de continuer à exécuter des exercices pendant l’entraînement. Espérons que Psyonix corrigera à l’avenir l’erreur d’appel atteint de la Rocket League avec des capacités de serveur plus importantes. Mais jusque-là, l’attente semble être la seule option pour cette erreur spécifique.