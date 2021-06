La prière du soir, notre façon de montrer notre gratitude

La nuit est généralement celle où les gens rentrent à la maison, préparent un repas, profitent des dernières heures de la journée et s’endorment. Que faites-vous lorsque vous posez votre tête sur l’oreiller ? Revoyez-vous tout ce qui s’est passé dans votre journée ou êtes-vous trop fatigué pour cela ? Dites-vous une prière du soir ?

Aussi épuisante que soit la routine d’une personne, il est toujours possible de se réserver quelques minutes avant d’entrer dans un sommeil profond et réparateur. Ce temps est essentiel, non seulement pour réfléchir sur la journée que nous avons eue, mais aussi pour en rendre grâce à travers une prière du soir.

Vous n’avez pas besoin d’être une personne religieuse pour rendre grâce pour la journée que vous avez eue. Il faut juste être conscient que, dans un monde avec tant de difficultés, tant d’inégalités et tant de problèmes, vivre une journée du début à la fin et pouvoir s’allonger dans un lit est une raison d’être reconnaissant.

En exprimant à quel point vous êtes reconnaissant pour la vie que vous avez et pour la longue journée où vous avez profité de l’univers, vous en venez à comprendre que vous reconnaissez la valeur de tout ce qui vous est donné. C’est ainsi que vous rayonnez des énergies positives vers tout et tout le monde autour de vous.

De plus, la gratitude vous permet de voir le bon côté de la vie. Selon la biologie, se sentir reconnaissant pour quelque chose libère de la dopamine dans le corps. Ce neurotransmetteur est chargé d’apporter un sentiment de bonheur et de motivation, comme si vous étiez récompensé pour votre journée épuisante.

La manifestation de gratitude que promeut la prière du soir nous permet d’atteindre nos objectifs sans sacrifier notre essence. Rendre grâce pour ce que vous avez déjà est la première étape pour atteindre uniquement ce dont vous avez vraiment besoin. La prière du soir peut vous y aider. Plus précisément, la prière du soir peut vous apporter :

1) La tranquillité d’esprit pour bien dormir, car vous comprendrez que vous avez pu réaliser tout ce qui était prévu pour la journée, ou que vous aurez le lendemain pour finir ce qui manquait ;

2) La paix intérieure, car en remerciant l’univers pour qui vous êtes et pour tout ce que vous avez, il est possible de se connecter à ce qui compte vraiment : votre essence ;

3) Protection, principalement parce que les énergies positives que vous émanerez vous protégeront contre les énergies négatives que d’autres pourraient déverser sur vous, intentionnellement ou non ;

4) La motivation, car vous reconnaîtrez tout ce que vous avez accompli tout au long de la journée et comment vous avez le potentiel pour atteindre vos objectifs (même les plus difficiles) ;

5) La confiance en soi, car vous serez pleinement conscient de ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs et aurez toujours l’aide des énergies positives de l’univers pour le faire.

Par conséquent, la prière nocturne est d’une importance fondamentale pour comprendre nos capacités, nos sentiments et nos pensées sur le monde, soulager notre routine, calmer nos objectifs et atteindre nos objectifs.

Si vous pensez que prier une prière du soir sera un travail ou si vous ne savez pas par où commencer, restez calme. Ci-dessous, vous recevrez quelques instructions. Tout d’abord, vous apprendrez les caractéristiques d’une prière du soir. Ensuite, vous apprendrez à le faire. Enfin, vous trouverez des exemples de prières du soir pour vous inspirer.

Caractéristiques de la prière nocturne

1) C’est une prière faite avant de se coucher, avec les lumières éteintes, lorsque la personne est allongée dans son lit ;

2) Vous devez toujours souligner les points positifs d’une journée, en vous remerciant pour chacun d’entre eux ;

3) S’il s’agit d’une demande, il doit aborder tous les bénéfices que cet objectif atteint apportera aux personnes qui vivent avec vous et à vous-même ;

4) Il n’a pas nécessairement besoin d’impliquer une divinité, ou d’être basé sur une religion existante ;

5) Il n’y a pas de règles pour les mots que vous prononcerez tant que tout part de votre cœur et montre de la gratitude.

Comment dire une prière du soir

1) Inventez des questions auxquelles répondre mentalement sur chacune de vos journées : Ai-je gagné un défi aujourd’hui ? Un moment particulier m’a-t-il rendu heureux ? Trouvé des gens que j’aime? Vous avez eu un bon repas ? Est-ce que je me sentais bien dans qui je suis ?

2) Une fois que vous avez les réponses aux questions, remerciez toutes les bonnes choses qui étaient présentes dans votre journée. Vous n’avez pas besoin de remercier une personne ou une force en particulier ;

3) Si vous avez un objectif à réaliser vous pouvez, après vous avoir remercié pour ce que vous avez, demander les vertus nécessaires pour vous permettre de le réaliser. Si c’est quelque chose qui ne peut être réalisé qu’à long terme, par exemple, vous pouvez demander de la patience.

exemples de prière du soir

« Monsieur, merci pour un jour de plus. »

Merci pour les petits et grands cadeaux que votre gentillesse a mis sur mon chemin à chaque instant de ce voyage.

Merci pour la lumière, pour l’eau, pour la nourriture, pour le travail, pour ce toit.

Merci pour la beauté des créatures, pour le miracle de la vie, pour l’innocence des enfants, pour le geste amical, pour l’amour.

Merci pour la surprise de ta présence en chaque être.

Merci pour ton amour qui nous soutient et nous protège, pour ton pardon qui me donne toujours une nouvelle opportunité et me fait grandir.

Merci pour la joie d’être utile chaque jour et avec cela d’avoir l’opportunité de servir ceux qui sont à mes côtés et en quelque sorte servir l’humanité.

Puis-je aller mieux demain.

Avant de dormir, je veux pardonner et bénir ceux qui m’ont blessé ce jour-là.

Je veux aussi demander pardon si j’ai blessé quelqu’un.

Bénis mon repos, le reste de mon corps physique et mon corps astral.

Il bénit également le reste de mes proches, ma famille et mes amis.

Bénis le voyage que j’entreprendrai demain

Merci Seigneur, bonne nuit !

« Que la vérité se manifeste en moi. »

Je suis reconnaissant pour la vie;

Je suis reconnaissant pour l’air qui entre dans mes poumons et me donne vie.

Merci pour le soleil qui me réchauffe ;

J’exprime une profonde gratitude pour l’eau qui arrive chez moi ;

Je suis reconnaissant pour chaque jour qui m’apporte une nouvelle opportunité d’être heureux ;

J’exprime ma gratitude pour chaque personne qui traverse ma vie;

Merci pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans ma journée;

J’exprime une profonde gratitude pour toutes les choses que j’ai;

Merci d’avoir appris à connaître les gens que j’aime;

Merci d’avoir rencontré les gens avec qui j’ai eu des désaccords, car ils se sont avérés être des enseignants de ma vie spirituelle et émotionnelle.

Merci pour la nuit qui me permet de me reposer et de recharger mon énergie ;

Je suis reconnaissant que mon lit me donne une bonne nuit de sommeil ;

Je suis reconnaissant pour toutes les choses simples que j’ai et que sans elles ma vie serait très difficile ;

Que la gratitude remplisse mon être ;

Que cette énergie se manifeste dans mon esprit et dans mon cœur.