Les plans de Kevin Feige et Marvel pour la prochaine décennie

Le président de Marvel, Kevin Feige, a admis que la marque était désormais prête à planifier sa prochaine décennie de sorties pour surprendre les fans.

Dans CinémaCon, merveille présenté le premier procès-verbal de Doctor Strange dans le multivers de la folie qui sortira en salles la semaine suivante et les préventes indiquent que la suite pourrait être la plus grande première à ce jour cette année. Cependant, la marque pense déjà à l’avenir, avec l’équipe créative dirigée par Kévin Feig prévoient de se réunir pour mettre en place la prochaine décennie de versions de MCU.

Alors… Quelles pourraient être les nouvelles de merveille? La vérité est que la marque n’a pas encore rejoint les franchises qu’elle a acquises avec l’achat de FoxDivertissement en 2019. Jon Watts dirigera Les quatre Fantastiques et Shawn Levi prendra le relais de la troisième manche de Dead Pool. La première famille de super-héros peut démarrer une série de spin-offs comme Surfeur d’Argent et être le préambule d’une grande menace :Galactus!

Les projets de Marvel

Nous pouvons également nous attendre à voir les débuts des mutants les plus célèbres du monde dans le Univers cinématographique Marvel: Les X Men. Des rumeurs indiquent que certains de ces personnages pourraient apparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. On sait que Professeur X (Patrick Stewart) fait partie du film. Jusqu’à présent, le MCU n’a présenté aucun mutant.

Les projets suivants merveille inclure le redémarrage de Lame, avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, jouant le chasseur de vampires, tandis qu’il est également prévu qu’un quart des Capitaine Amérique avec Anthony Mackie en héros et la deuxième partie de Shang Chi. Un autre personnage en route ? Il y aura une adaptation de Ça ne va pas et quelques autres surprises comme de nouveaux spectacles dans Disney+.

Le Univers cinématographique Marvel est en bonne santé et Kévin Feig continue d’articuler toutes ses pièces avec précision, faisant avancer chaque tranche une grande histoire des Phases dans lesquelles cette histoire est divisée, qui est actuellement traversée par le concept de multivers et il réserve bien d’autres surprises à court et à long terme.

