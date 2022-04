Halloween Ends CinemaCon Footage oppose Laurie à Michael Myers une dernière fois

Les premières images de la suite d’horreur à venir et la conclusion du Halloween la franchise, Halloween se termine, a été projeté au CinemaCon 2022 et oppose Laurie Strode à Michael Myers. La description des images est une gracieuseté de Cam Bonomolo de ComicBook.com, qui était présent à l’événement, et le public devrait être ravi de voir les deux icônes de l’horreur en venir aux mains une dernière fois.

« Il y a 44 ans, le visage de la peur est né », commence la bande-annonce exclusive de CinemaCon. Ce qui suit est des extraits de séquences de sorties d’Halloween précédentes, y compris « des séquences classiques de HALLOWEEN de John Carpenter » et un montage de meurtre qui « montre les victimes de Michael Myers la nuit d’Halloween ’78 et 2018 ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Chaque cri. Chaque frayeur. Chaque entaille. A conduit à cela », poursuit la bande-annonce. Un nouveau matériel commence alors, montrant Laurie Strode respirant « fortement alors qu’elle se cache dans un placard sombre » tandis que « Michael Myers traque une cuisine avec un couteau ». Le clip passe alors à l’action lorsque « Laurie se jette sur Michael et le frappe » dans ce qui est décrit comme « un combat BRUTAL ».

Michael Myers « attrape alors les cheveux de Laurie et claque d’abord son visage contre une vitrine. Laurie saisit son couteau et le plante dans la main de Michael. La bande-annonce « se termine avec Michael sur la table. Laurie se tient au-dessus de sa proie avec un couteau de boucher. FIN DE L’HALLOWEEN. Après les derniers instants de Halloween tuela brutalité est probablement la principale préoccupation de Laurie et pourrait faire Halloween se termine l’épisode le plus personnel de la série.





Jamie Lee Curtis croit que la fin d’Halloween est « Gonna F—k You Up »





Images universelles

La star de retour Jamie Lee Curtis, qui a joué pour la première fois le rôle de Laurie Strode en 1978 Halloweenétait sur place lors de l’événement pour discuter de la direction de Halloween se termine et ce que le public peut attendre de la confrontation finale de Laurie et Michael. Curtis a appelé jouer le personnage « le trajet de ma vie », ajoutant:

« Je n’avais aucune idée quand je me recroquevillais dans le placard il y a 45 ans que ce personnage deviendrait la relation la plus importante de toute ma carrière et de ma vie professionnelle. Et je suis reconnaissant parce que Laurie Strode est la fille finale OG. C’est celle qui terme a apparemment été créé pour. Celui qui ne sera pas arrêté, ne sera pas tué, affrontera les monstres quand d’autres courront, et au fil des années, cela a pris de toute évidence de nouvelles dimensions.

L’actrice a ensuite réfléchi au genre d’horreur plus large en disant:

« Cela nous permet d’affronter quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous permet de crier et de nous battre et parfois nous sommes dans un monde qui ne permet pas toujours ces opportunités cathartiques, et les films d’horreur sont amusants à voir dans une grande foule parce que l’horreur ça compte, mais malheureusement tout doit avoir une fin. »

En ce qui concerne la fin de son séjour dans la franchise, Curtis a taquiné le choc et l’horreur en magasin. « Maman est fatiguée », a conclu Curtis en riant. « Cet Halloween, nous allons vivre le dernier combat de Laurie. Ça va te foutre en l’air. »

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween se termine est prévu pour être publié le 14 octobre 2022 par Universal Pictures.









La fin d’Halloween commencera par un saut dans le temps de 4 ans

Lire la suite





A propos de l’auteur