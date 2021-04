Wildcat Sneak Peek explore le thriller avec Georgina Campbell et Luke Benward [Exclusive]

Aujourd’hui, nous avons un aperçu de Chat sauvage avec Georgina Campbell (Miroir noir, Assassiné par mon copain), Luke Benward (Dumplin ‘, Comment manger des vers frits, Vie de la fête), Ibrahim Renno (Ville large, La tour imminente), Mido Hamada (Tireur d’élite américain, Sky Captain et le monde de demain) et Ali Olomi (12 Fort, Stumptown). Le film a été réalisé et écrit par Jonathan W. Stokes (Le dernier hourra, Air).

Dans Chat sauvage, un journaliste ambitieux (Georgina Campbell) stationnée au Moyen-Orient est capturée après qu’un groupe militant a tendu une embuscade à son convoi. Convaincus que la jeune femme cache sa véritable identité, ils ne reculeront devant rien pour extraire des informations cruciales pour le succès de leur prochaine attaque terroriste. Avec le temps qui presse, elle doit trouver un moyen de survivre et de renverser la vapeur sur ses assaillants. Découvrez notre aperçu ci-dessous.

Chat sauvage est un thriller de survie qui se déroule entièrement dans une seule pièce. Il suit la nouvelle tradition des pièces de performance d’actrice contenues comme La gravité, Chambre, Sauvage, et La disparition d’Alice Creed. L’histoire est inspirée d’héroïnes de la vie réelle comme Amanda Lindhout et Lynsey Addario. Le protagoniste est « Kat » Young, un agent linguistique du Service national clandestin de la gare de Bagdad de la CIA. Lorsque son convoi est pris en embuscade à Mossoul, Kat est prise en otage. Avec courage et intelligence, Kat lutte pour survivre à des semaines de captivité brutale tout en s’efforçant de faire tomber le groupe militant qui l’a emprisonnée.

Le film a été inspiré par « La recherche de l’homme pour le sens » de Victor Frankel, écrit sur ses expériences en survivant à Auschwitz. Pendant son incarcération, il a découvert que même dans les circonstances les plus difficiles, les gens peuvent toujours assumer la responsabilité de leur vie et – dans une certaine mesure – choisir leur destin. Le personnage de Kat passe de victime à vainqueur alors qu’elle prend le contrôle d’une situation impossible. Chat sauvage explore le thème de l’identité. Chaque personnage cherche à découvrir la véritable identité de chacun par l’interrogatoire, l’intimidation et la ruse. En cours de route, Kat découvre sa propre véritable identité, alors qu’elle se transforme en une protagoniste ingénieuse, puissante et héroïque.

Saban Films sortira Chat sauvage en salles le 23 avril 2021 et sur le numérique et à la demande le 27 avril 2021.