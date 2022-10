Ce que l’on sait de la saison 2 de « The Empress »

Une nouvelle mini-série allemande a récemment été ajoutée au catalogue de Netflix. C’est « L’impératrice », production mettant en vedette les acteurs Devrim Lingnau et Philippe Froissant et qui a déjà surpris de nombreux abonnés de la célèbre plateforme de streaming.

Ainsi, une partie du public se demande déjà si l’histoire de l’ingouvernable Oui oui et le jeune empereur François-Joseph d’Autrichedéveloppé au milieu des intrigues et des luttes de pouvoir au sein de la cour de Vienne, sera poursuivi.

Découvrez donc dans les lignes qui suivent ce que l’on sait de la saison 2 de la célèbre série Netflix « L’impératrice ».

QUAND LA DEUXIÈME SAISON DE « LA EMPERATRIZ » SERAIT-ELLE PREMIÈRE ?

Selon The Current, la deuxième saison de «L’impératrice » (titre original: « Die Kaiserin”) serait présenté en première dans Octobre de l’année 2023.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de Netflixle média rapporte qu’il y aurait un intérêt de la part de la plateforme de streaming en continuant à raconter cette histoire intéressante.

L’affiche de « The Empress » (Photo : Netflix)

LES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA EMPERATRIZ » – SAISON 2

En raison de la pertinence des personnages de l’intrigue, il est très probable que les stars suivantes feront partie du casting de la deuxième saison de fiction :

Devrim Linnau en tant que protagoniste Elisabeth de Bavière (Sissi)

en tant que protagoniste Elisabeth de Bavière (Sissi) Philippe Frossant comme l’empereur François-Joseph Ier d’Autriche

comme l’empereur François-Joseph Ier d’Autriche elisa schlott comme Elena de Bavière, la sœur aînée de l’impératrice

comme Elena de Bavière, la sœur aînée de l’impératrice Mélika Foroutan en tant qu’archiduchesse Sophie d’Autriche

en tant qu’archiduchesse Sophie d’Autriche Johannes Nussbaum comme Maximilien du Mexique

comme Maximilien du Mexique Jördis Triebel comme Ludovica de Bavière

Devrim Lingnau est Elizabeth de Bavière dans « The Empress » (Photo: Netflix)

QUE POURRAIT-IL SE PASSER DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « THE EMPRESS » ?

Après les événements de la première saison, il est possible que la deuxième partie de l’histoire s’attache également à accorder plus d’attention aux personnages féminins de l’histoire, en se concentrant sur les pressions subies par les femmes au XIXe siècle.

De plus, sa fin choquante nous permet de présumer que ce qui va se passer avec Isabelle et sa position dans L’Autriche après avoir rassemblé son courage et gagné le respect de son peuple en lui faisant face.

En ce sens, nous pourrons également découvrir ce qu’il adviendra de sa grossesse et de sa relation avec Françoisqui a admis qu’il aurait dû se marier Hélène avant Isabelle quitter le palais.

Dans la deuxième saison de la série, on pourra découvrir ce qu’il adviendra d’Isabel et de sa relation avec Francisco (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « THE EMPRESS » – SAISON 1 ?

La première saison de « L’impératrice” (« L’impératrice » en anglais) créée le 29 septembre 2022 à Netflix.

Ainsi, voir la série allemande inspirée de la vie de Élisabeth de Bavière, vous avez juste besoin d’un abonnement à la plateforme de streaming. Vous pouvez accéder aux 6 chapitres de la production à partir de ce lien.