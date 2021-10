Le casting de « The Matrix: Resurrections » parle de l’héritage de la saga

Nous sommes à quelques mois de la première de « The Matrix: Resurrections », un film dans lequel, pour la première fois dans la franchise, Lana Wachowski agit en tant que scénariste et réalisatrice sans la participation de sa sœur Lily avec un film qui Après avoir sorti sa première bande-annonce, il garde toujours le secret sur la façon dont ce film affectera directement le canon de la saga.

« The Matrix » est considéré à ce jour comme l’un des films les plus influents dans le développement du cinéma d’action contemporain, en plus d’être une référence dans la manière dont les Wachowski ont réussi à mettre en œuvre à l’écran leurs références en anime et œuvres Littérature Cyberpunk eu un grand effet sur la façon dont ils racontent des histoires.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Clayton sera Pinhead dans le nouveau redémarrage de « Hellraiser »

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith reviennent une fois de plus dans ce monde virtuel dans lequel ils auront une nouvelle gamme de personnages débutants, interprétés par Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra et Neil Patrick Harris, qui ont partagé un nouveau vidéo ses impressions sur la cassette sortie en 1999.

« Quand nous avons fait le premier Matrix, j’ai eu l’impression que c’était quelque chose au-delà de vous-même, quelque chose de génial », a noté Reeves dans cette nouvelle vidéo. Henwick, qui semble faire partie de la nouvelle équipe de hackers recrutés par Morpheus, a indiqué qu’il était d’accord avec la phrase « La matrice a changé ma vie », en raison de l’effet que la bande a eu sur elle. « Vous ne pouvez pas vous qualifier quand cela a changé le monde. Tout est entré dans la culture pop et est resté. Le dicton ‘une erreur dans la matrice’ fait partie du lexique », a expliqué l’actrice.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Keaton révèle l’acteur qu’il considère comme un grand Batman

L’un des ajouts qui a suscité la plus grande intrigue parmi les fans de la saga est l’entrée de l’acteur Yayah Abdul-Mateen II, qui jouera apparemment le rôle de Morpheus dans ce nouveau film, bien qu’il reste à confirmer s’il sera son successeur ou la manifestation de la version plus jeune du personnage.

La première bande-annonce de « The Matrix: Resurrections » fait allusion à la possibilité que Neo et Trinity (Reeves et Moss) aient été réinsérés dans Matrix sans leurs souvenirs en tant que partie importante de la rébellion contre les machines. Il y a même des fans qui anticipent la possibilité qu’ils soient des intelligences artificielles avec leurs identités. Le film a une date de sortie prévue pour le 22 décembre.