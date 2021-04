En vous penchant vers l’écran pendant que vous jouez à FIFA, vous gagnez – voici pourquoi

Tous les joueurs de salon les plus endurcis auront essayé au moins une fois, peut-être inconsciemment, l’instinct a se pencher hors du canapé ou du fauteuil se rapprocher de l’écran pendant une partie: cela se passe dans les moments les plus excités et presque sans s’en rendre compte, comme pour se plonger davantage dans l’action reproduite à l’écran et en tirer un avantage compétitif sur les adversaires ou sur les phases les plus délicates Du jeu. Maintenant, une série d’observations pratiques suggère que cette habitude presque innée peut en fait être le secret de améliorez vos performances virtuelles dans des jeux comme FIFA 21; pour être précis, penchez-vous vers l’écran pendant 4 minutes et 41 secondes serait la clé pour gagner chaque match avec des adversaires.

Recherche

Pour arriver à cette conclusion, le Dr Andrea Utley, professeur de contrôle moteur et de développement à l’Université de Leeds, a observé de près les activités de 10 sujets âgés de 18 à 35 ans définis comme des joueurs réguliers de FIFA 21. enregistrez vos jeux en ligne à la fois par rapport à ce qui se passait à l’écran, et avec une caméra vidéo pointée sur eux-mêmes – afin de comparer les positions prises pendant les matchs avec les performances obtenues à la fin des matchs.

Le matériel a été soigneusement analysé en comparant les mouvements sur le canapé des joueurs avec ce qui se passait à l’écran, en prenant également note des réactions des sujets au déroulement des matchs. Tout d’abord, comme on pouvait l’imaginer, des événements tels que des buts encaissés ou la perte de possession du ballon ont contribué à déclencher chez les joueurs le ressort qui les pousse à se pencher hors de la séance. Dans cette position, il est apparu cependant qu’en effet les performances s’améliorent: les joueurs ont marqué deux fois plus de buts, soit 110 contre 52, et en ont concédé moins.

Il ne faut pas exagérer

Rapprocher les organes sensoriels, c’est-à-dire les yeux et les oreilles, de l’appareil qui produit les stimuli visuels et auditifs sur lesquels repose tout le jeu est certainement utile: selon le Dr Utley, il a un rôle positif dans la concentration et l’attention sur ce qui se produit dans le champ virtuel, car il aide à protéger les stimuli externes qui peuvent distraire les joueurs. La contrepartie est que, sans un soutien postural dédié aux muscles du bas du dos et du cou, vous pouvez vous sentir fatigué en peu de temps. En bref, la position doit être pris avec parcimonie, et le seuil au-delà duquel les performances des sujets ont commencé à montrer des signes de détérioration a été fixé à 4 minutes et 41 secondes en moyenne.

Pendant un match, il devient difficile d’utiliser ces informations pour le transformer en stratégie: les moments où se pencher sont difficiles à programmer précisément parce qu’ils correspondent souvent à la nécessité de récupérer un désavantage immédiat ou de réagir à une attaque programmée par l’adversaire. En général, cependant, l’idée qui se dégage de l’étude est que oui, se pencher au-dessus de votre chaise pour donner le meilleur de vous-même dans les moments les plus excitants d’un match peut avoir un effet positif; en général, cependant, une posture correcte est essentielle pour maintenir des performances élevées sur de longues distances (même après avoir éteint la console).

