Quand la Russie a mis des satellites en orbite … les lançant à la main

Le 3 novembre 1997 a été marqué dans l’histoire de l’aérospatiale. Ce jour-là, le cosmonaute russe Pavel Vinogradov était à l’extérieur de la station spatiale Mir en train de retirer un vieux panneau solaire. Avant de retourner à l’intérieur de la station, il a pris un petit satellite et a attendu que la station spatiale s’oriente correctement. Une fois qu’il a eu un champ de vision convenable, il a lancé le satellite pour orbiter la Terre à mains nues. C’était le premier satellite de l’histoire à être lancé à la main, et pas le seul.





Il s’agissait de Spoutnik 40, ou également connu sous le nom de Sputnik Jr. Ce satellite était une petite réplique du mythique Spoutnik-1, le premier satellite artificiel que l’humanité a mis en orbite. En tant que réplique, il était beaucoup plus petit et a été construit pour commémorer le 40e anniversaire du lancement de Spoutnik-1.

Alors que le Spoutnik-1 original mesurait environ 60 centimètres de diamètre et pesait plus de 80 kilogrammes, le Spoutnik Jr atteignait à peine 20 centimètres et son poids était réduit à 4 kilogrammes. Le lancer à la main était relativement facile et en fait le moyen le plus efficace de le mettre en orbite. Sputnik Jr était arrivé quelques jours plus tôt à la station à bord d’une fusée à charge utile. Relâchez-le et le mettre en orbite était aussi simple que de le jeter hors de la station spatiale, la gravité s’est occupée du reste.

À l’intérieur de Sputnik Jr, il y avait une série de batteries au lithium pour alimenter un petit émetteur radio qui émet un bip à 145,820 MHz. Sur Terre, des étudiants de Russie et de France qui ont collaboré à sa construction étaient en charge de recevoir le signal et de confirmer que le petit satellite fonctionnait correctement.

Ça n’a pas duré longtemps 56 jours seulement après son curieux lancement, Sputnik Jr a cessé de diffuser. Quatre mois plus tard, il a fini par se désintégrer dans l’atmosphère.

Les deux autres satellites lancés à la main

Pas content, les cosmonautes russes ils ont lancé deux autres satellites à la main plus tard. Le premier a eu lieu en 1998 et le suivant en 1999. Une fois de plus, les lancements ont eu lieu depuis la station spatiale Mir.

Sputnik 41 est celui qui a été lancé en 1998 lors d’une activité extravéhiculaire. C’était un satellite identique au Spoutnik 40 lancé l’année précédente. Cependant, il y avait une légère différence à l’intérieur: alors que le Spoutnik 40 n’émettait que des bips, le 41 émettait également des messages vocaux enregistrés en trois langues. Le satellite a été diffusé pendant un mois, après quoi il a passé un autre mois en orbite avant de retomber sur Terre.

Le troisième et le dernier satellite lancé à la main était Spoutnik 99 en 1999. Dans ce cas, il a été développé par des radioamateurs français et russes avec l’aide du centre de contrôle de vol de l’Agence spatiale russe. Ce dernier a également provoqué la grande polémique du satellite. Dans une tentative d’obtenir un financement, ils ont permis à la société horlogère Swatch de placer une publicité audio sur le satellite.

Le reste des radioamateurs du monde entier n’aimaient pas cela pour avoir enfreint le code de conduite international. Avant d’être lancé, son émission était désactivée, donc lorsque l’astronaute français Jean-Pierre Haigneré l’a lancé dans l’espace, le satellite était déjà « mort ».

Via | Planète amusante

Plus d’informations | L’espace de Gunter