Wi-Fi 802.11bf: c’est la nouvelle norme qui pourra détecter les mouvements et mesurer les distances en fonction du signal

Des travaux sont déjà en cours sur le Standard WiFi à venir en 2024. Plus précisément en septembre dans trois ans, lorsque l’IEEE prévoit d’approuver le nouveau Wi-Fi 802.11bf. Il s’agit d’une mise à jour qui élargira les possibilités du WiFi, permettant non seulement de transmettre le signal mais aussi d’en profiter pour détecter quelles personnes ou quels objets se déplacent dans son rayon d’action.

Le Wi-Fi 802.11bf ne peut être compris sans la technologie ‘Détection Wi-Fi’ (SENS) associés. Le premier terme est pour la norme, dont la principale nouveauté est l’introduction de cette capacité à transformer les appareils WiFi en une sorte de capteurs de distance et de mouvement.

Qu’est-ce que la «détection Wi-Fi»

Image: ‘IEEE 802.11bf: vers une détection Wi-Fi omniprésente’ (arXiv)

Utilisant les différences d’interférence du signal WiFi, SENS est une technologie capable de mesurer la portée, la vitesse, la direction, le mouvement, la présence et la proximité de personnes et d’objets. Les appareils WiFi émettent des ondes dans toute la maison pour envoyer et recevoir des données, mais ces ondes peuvent également être utilisées pour identifier certains paramètres des objets avec lesquels ces ondes interagissent.

Grâce à The Register, nous connaissons le travail de Francesco Restuccia, professeur assistant en électricité et génie informatique à la Northeastern University, qui explique dans un article arXiV quel rôle le nouveau standard peut jouer: « quand il sera finalisé et introduit 802.11bf comme norme IEEE en septembre 2024, Le WiFi ne sera plus uniquement un standard de communication et il deviendra légitimement un paradigme de détection complet. «

Le prochain standard attendu est le Wi-Fi 7, basé sur la norme IEEE 802.11be «Extremely High Throughput» (EHT) et promettant au moins 30 Gbit / s au point d’accès et jusqu’à 48 Gbit / s. Son arrivée est également prévue en 2024. Ce Wi-Fi 802.11bf peut être compris comme un norme parallèle, pour les futurs appareils WiFi qui activent également la détection de mouvement SENS.

Comme décrit par l’IEEE lui-même, les mesures obtenues avec le réseau WLAN permettront toute une série de nouvelles applications, à la fois au niveau de la sécurité domestique, du divertissement et de la gestion et des économies d’énergie. Il n’est pas difficile d’imaginer par exemple que les lampes intelligentes connectées au WiFi domestique peuvent s’éteint automatiquement lorsqu’ils détectent que personne n’est à la maison ou activent un système d’alarme quand ils détectent un mouvement à la maison alors que nous sommes absents.

Intel est l’une des sociétés qui a décrit les possibilités de la «détection Wi-Fi», expliquant qu’elle est basée sur l’analyse des changements de canal mesurés en amplitude et en phase. Cette technologie peut être appliquée à différentes fréquences, de 2,4 GHz à 60 GHz, en passant par les 5 et 6 GHz.

Les bandes ciblées par l’IEEE sont légèrement différentes, expliquant que le ‘Wi-Fi SENS’ sera compris entre 1 GHz et 7,125 GHz (interface MAC / PHY) et au-dessus de 45 GHz, ce qui correspondrait au 60 GHz nommé par Intel.

La norme 802.11bf permettra la surveillance à distance via des appareils WiFi pas besoin de caméras ou de capteurs dédiés. Dans les hypothèses du Wi-Fi 802.11bf dans le 60 GHz, l’IEEE prévoit qu’il peut être utilisé pour le reconnaissance gestuelle dans des applications de jeu à distance améliorées, des services, une surveillance de la santé, etc.

Image: ‘Wi-Fi 7 et au-delà’ (Intel)

Questions sur la confidentialité

« En fait, il a été démontré que les classificateurs basés sur SENS peut déduire des informations essentielles à la confidentialitécomme la saisie, la reconnaissance des gestes et le suivi des activités », expliquent les chercheurs.« Étant donné la nature de transmission du canal sans fil, un intrus malveillant pourrait facilement «écouter» les rapports CSI. [Información del estado del canal] et suivre l’activité des utilisateurs non autorisés. «

Restuccia suggère que la nouvelle norme devrait avoir un système d’options, de sorte que ce soit l’utilisateur qui décide volontairement de l’activer. Cependant, ce «Wi-Fi SENS» a une complexité supplémentaire par rapport à d’autres capteurs ou caméras de surveillance. Et est-ce que Les ondes WiFi peuvent pénétrer les murs, il pourrait donc être utilisé pour envahir la vie privée d’autres personnes sans être détecté par eux. Une complexité que l’on voit déjà dans d’autres technologies comme le Bluetooth.

Il faudra attendre 2024 pour connaître les derniers détails d’un nouveau standard WiFi qui promet de simplifier la configuration et l’automatisation dans notre maison, mais comme presque à chaque fois qu’une nouvelle technologie apparaîtra, elle générera également de nouveaux débats et défis.

