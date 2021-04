Les fans de Space Jam déclarent Bill Murray le héros méconnu de la franchise

Une scène de la nouvelle bande-annonce pour Space Jam: un nouvel héritage a conduit à l’original Space Jam star Bill Murray tendance sur Twitter. Dans l’original de 1996, Michael Jordan s’est associé à Bugs Bunny et au gang des Looney Tunes pour affronter la méchante équipe de basket-ball connue sous le nom de Monstars. Les grands fans se souviendront comment Murray a aidé la Tune Squad à gagner avec une aide gagnante à Jordan dans les derniers instants du match.

Dans Space Jam 2, LeBron James va frapper le court avec le Looney Tunes tout comme Jordan l’a fait dans le premier film. Une scène de la bande-annonce montre LeBron essayant de monter sa propre équipe de basket-ball de rêve qui comprend Superman, Gandalf, King Kong et Iron Giant. Cela a les fans du premier Space Jam appelant à un temps d’arrêt pour donner plus de crédit à Murray pour son rôle en aidant la Tune Squad à vaincre les Monstars. Après tout, sans Murray, l’équipe aurait perdu.

« Comme vous pouvez le voir ici selon la bande-annonce de Space Jam 2, Lebron tente de recruter sa propre équipe ‘Elite’ pour vaincre les méchants et sauver son fils. Michael Jordan en revanche n’avait besoin que de Bill Murray pour sauver les Looney Tunes. », dit un fan sur Twitter.

Un autre fan affirme: « Jordan a battu les monstars avec Bill Murray point de course mais LeBron a besoin de Superman pour battre Don Cheadle?! «

« Ce que nous ne ferons pas, c’est calomnier Bill Murray », dit un autre tweet. « C’était un joueur de rôle prêt à faire n’importe quoi dans ce match. Pas un seul autre joueur de la NBA n’est intervenu. Bill Murray est le cœur de l’équipe, Jordan perd ce match sans lui. »

Seinfeld star Wayne Knight a également joué un rôle dans le premier Space Jam, et d’autres fans félicitent également l’acteur Newman pour avoir également aidé la Tune Squad. Un fan écrit: « LeBron ne peut pas gagner sans assembler une super équipe. Cela prouve en outre que Jordan est le GOAT ayant battu les Monstars avec seulement Bill Murray et Wayne Knight. »

« Le débat sur la GOAT est terminé après cette nouvelle Space Jam bande-annonce, « dit quelqu’un d’autre. » LeBron ici essayant de recruter Superman et Gandalf et MJ est sorti et a battu le cul de gros Monstar avec Bill Murray et Newman de Seinfeld. «

L’année dernière, Murray lui-même a abordé son manque de crédit en aidant la Tune Squad à gagner en Space Jam. Apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct, Murray a été interrogé sur son expérience de tournage Space Jam, et ce qui vient à l’esprit en premier pour l’acteur, c’est que la plupart des gens semblaient oublier qu’il avait essentiellement sauvé la situation à la fin du film.

« Eh bien, j’ai fait le film Space Jam avec Michael Jordan, et les gens oublient que j’ai obtenu l’aide sur le panier gagnant. C’est si facile à oublier », a déclaré Murray, ajoutant:« J’ai volé le ballon. J’ai fait la passe. Je n’ai rien compris! Je n’ai même pas été interviewé après. «

Pour ce que ça vaut, Space Jam Les fans indiquent clairement sur Twitter aujourd’hui que Bill Murray est le héros méconnu du film original. Tu peux regarder

Space Jam: A New Legacy lorsque la suite sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet 2021.

