L’histoire de téléportation de Stephen King « The Jaunt » sera adaptée en série télévisée

Le co-créateur de « Fear The Walking Dead » Dave Erickson est sur le point de développer la nouvelle de Stephen King « The Jaunt » pour le studio indépendant MRC (Media Rights Capital) Television.

Selon Deadline, cela fait partie d’un accord pluriannuel dans lequel Erickson travaillera exclusivement sur la création et le développement d’un nombre indéterminé d’émissions de télévision sur lesquelles il sera scénariste et/ou showrunner.

« The Jaunt » a été publié dans le numéro de juin 1981 de « The Twilight Zone Magazine ». L’histoire se déroule au début du 24e siècle, lorsque la téléportation (appelée « Jaunting ») est courante, permettant un transport instantané sur d’énormes distances, même vers d’autres planètes du système solaire.

Il suit une famille qui attend dans un endroit semblable à un aéroport pour être transportée de New York à Mars. Pendant qu’ils attendent, le père divertit ses deux enfants en leur racontant l’histoire de la découverte et du développement de la technologie de téléportation. Il explique comment le scientifique qui l’a inventé a découvert que des créatures vivantes conscientes ont émergé d’une escapade folle et erratique et sont rapidement mortes. C’est pourquoi tout être humain qui utilise la téléportation instantanée doit être inconscient afin de survivre à « l’effet escapade ».

On pense que si les escapades se produisent pratiquement instantanément dans nos corps physiques, pour un esprit conscient, elles durent une éternité. Pour cette personne, ils sont complètement seuls dans un vide sans fin et sans fin pendant ce que l’on pense être de centaines à des milliards d’années, incapables de mourir.

Alors que ses deux jeunes enfants sont épargnés par un ou deux des détails fins de cette fable fascinante, le lecteur apprend certains des événements désagréables de ce chapitre de l’histoire, y compris une trentaine de sujets humains qui ont traversé des épreuves conscientes – et par la suite tous est devenu fou avant de mourir – et même que la machine avait été utilisée à plus d’une occasion comme arme du crime ; une recherche escapade a poussé sa femme à travers sans pour autant définir une destination.

« Cela avait soulevé le terrible spectre de la femme, discorporelle mais toujours sensible, criant dans les limbes … pour toujours. »

Quand c’est à leur tour de s’asseoir et de s’endormir, ils sont soumis au gaz du sommeil et promenés sur Mars. Mais lorsque le père se réveille, il entend sa femme et ses serviteurs crier. Son fils curieux avait délibérément retenu son souffle pendant l’administration de l’anesthésique afin qu’il puisse vivre l’escapade tout en étant conscient. Le corps froissé et frêle de ce qui était autrefois son fils se tord et crie et il hurle : « C’est plus long que tu ne le penses, papa ! Plus long que tu ne le penses ! avant de griffer ses propres yeux injectés de sang alors qu’il s’éloigne.

Pic Stephen King. Aucun doute à ce sujet.

Pour être honnête, nous sommes surpris qu’il ait fallu autant de temps pour adapter cette histoire incroyable, même si nous pensions plutôt qu’il pourrait s’agir d’un film plutôt que d’une émission de télévision. Cela dit cependant, cela pourrait aussi bien fonctionner en série limitée. Espérons juste qu’il ne soit pas complètement massacré comme l’a été « Snowpiercer ».

« Nous admirons depuis longtemps le travail créatif visionnaire de Dave et nous sommes ravis de l’accueillir au MRC », mentionné Elise Henderson, présidente de MRC Télévision. « Un véritable maître de son art, il est le partenaire idéal pour s’appuyer sur le travail de Stephen King, et créer et développer plus d’originaux à mesure que le studio continue de se développer. »

Les crédits récents de MRC Television à ce jour incluent « Ozark », « House of Cards » et « The Outsider ».