La série à succès Zoey 101 de Nickelodeon revient sur les écrans dans la prochaine suite exclusive de Paramount+

Jaime Lynn Spears et ses camarades de casting reviennent pour un film de suivi de Zoey 101, en première exclusivement via Paramount +.

Zoé 101 est l’un des Nickelodeon série pour adolescents la plus réussie à ce jour. La comédie dramatique pour adolescents à succès a pris de l’importance au cours de ses quatre saisons de 2005 à 2008 et a amassé une base de fans dévouée et de longue date qui n’a jamais perdu espoir dans le retour du Zoey 101. En 2015, Nickelodeon a publié un court métrage pour commémorer le 10e anniversaire de Zoey 101, qui s’est terminé par un cliffhanger et a laissé la place à un futur renouveau. Heureusement, les fans dévoués n’ont plus à rêver à la suite de l’histoire maintenant qu’un Zoé 101 le redémarrage est officiellement en préparation avec Nickelodeon, selon Deadline.





Le redémarrage provisoirement intitulé Zoé 102 est un long métrage basé sur les personnages originaux de la série. Les détails de l’intrigue sont encore à venir; cependant, le film suivra l’ancien gang du PCA à l’âge adulte, se réunissant pour un mariage. La suite a commencé la production en Caroline du Nord et devrait être diffusée cette année exclusivement sur Paramount+.

Spears a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle de Zoey et de poursuivre l’héritage de la série.

« Je suis ravi d’être de retour aux côtés de ma famille PCA et de continuer l’histoire de Zoey et de tous les personnages que les fans connaissent et aiment. En tant que producteur exécutif, cela a été une opportunité passionnante de travailler avec un talent aussi incroyable ainsi qu’avec Paramount+ et Nickelodeon.

Jamie Lynn Spears reprend son rôle de Zoey Brooks et assume un rôle supplémentaire en tant que productrice exécutive. De nombreux membres de la distribution originale reprennent également leurs rôles, notamment Sean Flynn dans Chase Matthews, Christopher Massey dans Michael Barret, Erin Sanders dans Quinn Pensky, Matthew Underwood dans Logan Reese, Abby Wilde dans Stacey Dillsen et Jack Salvatore dans Mark Del Figgalo. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune confirmation du retour de Victoria Justice ou d’Austin Butler pour la suite du film. Alexa Nikolas, qui a incarné la meilleure amie de Zoey, Nicole Bristow, dans les saisons 1 et 2, n’a pas non plus été confirmée pour le Zoé 101 réunion. Compte tenu de l’histoire avec ses compagnons de casting et de son absence lors des réunions de distribution passées, le retour de Nikolas est peu probable.

Nancy Hower a été nommée directrice de Zoé 102. Le scénario vient de Tout c’est (2019) écrivains Monica Sherer et Madeline Whitby. L’exécutif de Spears produit aux côtés de Hower, Sherer, Whitby et Alexis Fisher. Nickelodeon Studios supervise la production du prochain long métrage.





Le renouveau de Zoey 101 est teasé depuis des années

Bien que la quatrième saison ait offert une finale d’une heure pour clôturer la série bien-aimée, les téléspectateurs ont été bouleversés par la fin abrupte de la série populaire. Au fil des ans, la popularité de la série et le désir prolongé des fans pour une série ou un film de suivi n’ont fait que persister. Nickelodeon a d’abord ouvert la porte à Zoey 101 revival avec leur court métrage du 10e anniversaire. Dans le clip de cinq minutes, Michael empêche Chase de se fiancer avec sa petite amie actuelle en présentant à Chase le DVD de Zoey de l’épisode « Time Capsule » de la saison 2. Après avoir entendu les vrais sentiments de Zoey à son sujet, Chase abandonne sa petite amie dans une recherche précipitée. pour retrouver Zoey. En dehors du court métrage de 10 ans, la plupart des acteurs principaux se sont réunis pour un épisode de Tout ça en 2019 et a fait des apparitions dans son clip vidéo Follow Me mettant en vedette Chantel Jeffries l’année suivante.

Spears a fait allusion au redémarrage potentiel en 2020, mentionnant qu’elle voulait que la suite plaise à Zoey 101 public d’origine qui a grandi en regardant l’émission lors de sa première diffusion. « Tout et n’importe quoi est sur la table, que ce soit un film ou une série. Dans toutes les discussions que j’ai eues avec Nickelodeon – qui sont au stade de bébé, soit dit en passant – l’essentiel est de trouver la bonne maison pour le redémarrage. Nous ne pouvions pas lui rendre justice en le remettant sur Nickelodeon parce que notre base de fans est devenue de jeunes adultes comme moi, 29 ans ou à peu près du même âge », a déclaré Spears.

Paramount+ héberge actuellement un certain nombre de programmes Nickelodeon, y compris Bob l’éponge Carré et le iCarly redémarrer. Alors naturellement, Zoey 102 le placement est un ajustement parfait pour le cuiseur vapeur. Bien que la fonctionnalité soit adaptée à YA, les fans de longue date peuvent toujours s’attendre à un ton mature avec la suite à venir. «Nous voulons raconter des histoires sur la situation actuelle des personnages. Nous voulons nous connecter avec les fans et aborder des sujets qui ont un impact sur la génération Y, il faudrait donc qu’il vieillisse et soit plus mature. »