A Total War Saga: Troy Major 1.5.0 Update présente le DLC gratuit Hephaestus et résout de nombreux problèmes

La mise à jour 1.5.0 pour Une saga de Total War: Troy est sorti demain, et cela coïncide avec le DLC payant Ajax & Diomedes et le DLC gratuit Hephaestus.

Il introduit également de nombreuses corrections de bogues et problèmes d’équilibre qui ont été soulevés par la communauté au cours des deux derniers mois.

La mise à jour 1.5.0 pour TROY arrive demain aux côtés de l’Ajax & Diomedes!

🏺 Héphaïstos est là

🏺 Agamemnon est sur une frénésie de vassalisation

🏺 Correction d’un certain nombre de problèmes soulevés par la communauté et bien plus

Tous les détails: https://t.co/KcxWhp5yI4 pic.twitter.com/V7zvxF1seF

– Guerre totale (@totalwar) 27 janvier 2021