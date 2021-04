Le faucon et le soldat de l’hiver montre des cascades en action

Les trois premiers épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver diffusent maintenant sur Disne + et ont donné aux fans un aperçu de ce Sam Wilson et Bucky Barnes font depuis les événements de Avengers: Fin de partieCertains cascades de la série ont partagé de superbes vidéos sur les réseaux sociaux.

«Vous voulez voir un expert dans la salle de cascades? Mettez-les dans la même pièce avec GOAT @georgesstpierre, l’un des plus gentils gars avec qui j’ai eu la chance de travailler. Travailler le combat avec l’incroyablement talentueux @aarontoney sous la direction de son super double, @dargan: feu. »

«Dieu merci pour cette incroyable équipe de cascades et @stunsurfer pour cette opportunité», a tweeté Dave Macomber.

Le réalisateur de Falcon and The Winter Soldier s’est récemment adressé au portail Comicbook à propos de l’action: «Pour tous les combats au corps à corps ou au sol, tout devait être aussi réel que possible. Alors évidemment, tout est assez chorégraphié pour des raisons de sécurité, etc., et nous avons repoussé les limites, mais .. «

«Nous avons affaire à des super soldats et dans certains cas, vous savez, Bucky et tout ça. Mais cela devait être aussi réel et fondé que possible. C’était le but. Tellement bâclé, tu sais, ça ne devrait pas se sentir, ça devrait être inattendu. «

Le faucon et le soldat de l’hiver sont diffusés sur Disney +.