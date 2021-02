WhatsApp Web peut-il être ouvert sans code QR? Tout ce que vous devez savoir

C’est l’astuce simple pour ouvrir WhatsApp Web sans code QR et, de cette manière, pouvoir l’utiliser sans avoir votre mobile à proximité.

Les responsables de WhatsApp avaient tout à fait raison lors du développement WhatsApp Web, la version de bureau pour PC de la plateforme de messagerie. Que vous travailliez, que vous regardiez un film ou que vous naviguiez simplement sur Internet sur votre ordinateur, WhatsApp Web est un outil très utile pour continuer à parler avec votre famille et vos amis sans avoir à utiliser votre mobile.

Cependant, il y a deux inconvénients lors de l’utilisation de WhatsApp Web: vous avez besoin de votre mobile pour lire le code QR et pouvoir vous connecter, et ce téléphone doit toujours être allumé et proche de l’ordinateur sur lequel vous êtes connecté.

Heureusement, il existe une méthode qui vous permet ouvrez WhatsApp Web sans lire le code QR et continuez à l’utiliser sans avoir le téléphone à côté. Si vous recherchez du confort pour discuter sur WhatsApp Web sur votre ordinateur, vous devriez découvrir l’astuce que nous vous expliquerons en détail ci-dessous.

Comment ouvrir WhatsApp Web sans code QR

Nous savons que c’est pour des raisons de sécurité, mais l’obligation de toujours avoir le mobile à proximité de l’ordinateur sur lequel nous utilisons WhatsApp Web peut être ennuyeux parfois.

Par conséquent, nous allons vous montrer une méthode très simple pour utiliser WhatsApp Web qui n’implique pas la lecture du code QR ou la proximité du terminal par rapport au PC. Cela ne signifie pas que la confidentialité de vos données personnelles est mise en danger, car vous aurez besoin du téléphone portable pour vous connecter pour la première fois et vérifiez votre identité.

La méthode en question consiste à installer sur votre ordinateur BlueStacks, un émulateur Android dans lequel vous pouvez utiliser WhatsApp sans problèmes. Sans plus tarder, ce sont les étapes à suivre pour ouvrir WhatsApp Web sans code QR sur ton ordinateur:

Télécharger Bluestacks depuis son site officiel et ouvrez le fichier « .exe » pour procéder à l’installation du programme. Ouvrez BlueStacks et Connectez-vous avec votre compte Google pour pouvoir télécharger des applications. Dans le moteur de recherche, entrez « WhatsApp » et cliquez sur le bouton « Installer » pour démarrer le processus. Une fois installé, ouvrir WhatsApp dans l’émulateur Android. Acceptez les conditions d’utilisation de la plateforme de messagerie. Entrez le numéro de téléphone depuis votre compte WhatsApp. Entrer le Le code de vérification que vous avez reçu sur votre mobile par SMS. Entrez le code PIN de votre compte si vous avez Vérification en deux étapes WhatsApp activée. En option, vous pouvez restaurer la sauvegarde stocké dans Google Drive pour récupérer vos conversations Ajoutez vos informations de profil -nom et photo-. Attendez que la configuration de WhatsApp se termine et le tour est joué, vous l’aurez déjà installé sur votre PC sans utiliser de code QR.

Comme vous pouvez le constater, lors de cette procédure, vous n’aviez besoin que du téléphone portable pour recevoir un SMS avec le code de vérification, pas pour lire le code QR. De plus, chaque fois que vous souhaitez utiliser à nouveau WhatsApp Web sur votre ordinateur, Vous n’aurez pas besoin d’avoir votre mobile à proximité ou sur.

Vous savez quoi garder la session Web WhatsApp connectée est une raison de risque espionner vos conversations WhatsApp, car toute personne utilisant l’ordinateur sur lequel vous utilisez cette version peut lire toutes les informations que vous avez partagées dans les discussions.

Pour cette raison, nous recommandons déconnectez-vous si vous n’utilisez pas WhatsApp Web régulièrement, surtout s’il ne s’agit pas de votre ordinateur personnel. De cette façon, vous vous assurerez que quiconque utilise le PC utilise vos données est en sécurité.

Et ici se termine l’explication de la simple astuce qui montre que oui, il est possible d’ouvrir WhatsApp Web sans code QR et sans avoir le mobile à proximité, ajouter une touche de confort à l’utilisation de cette version Que ferez-vous désormais?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂