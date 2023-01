La raison pour laquelle Liam Hemsworth est revenu à Malibu après la chanson de Miley Cyrus

CÉLÉBRITÉS

L’acteur australien a surpris avec des images en Californie, l’endroit où il a construit la maison avec Miley Cyrus. Pourquoi est-il là au milieu du succès de Flowers ?

©GettyLiam Hemsworth revient à Malibu après le succès de Flowers.

Même si l’histoire d’amour entre Miley Cyrus Oui Liam Hemsworth Cela s’est terminé il y a longtemps, la vérité est que les fans ne peuvent s’empêcher d’avoir des indices entre les deux personnages. Après le lancement de l’artiste Fleursune chanson qui fait référence à la raison pour laquelle ils ont rompu leur lien, l’acteur a maintenant rendu visite Malibu. Qu’est-ce qui vous a amené à retourner dans la ville où le couple avait élu domicile ?

La chanson thème de l’ancienne star de Disney a servi de premier single de son prochain album intitulé Vacances d’été sans fin. Commençant par un refrain accrocheur, Miley a répondu à Quand j’étais ton homme, le tube de Bruno Mars que son ex-mari lui a dédié à plus d’une occasion. Ainsi, il a été encouragé à chanter un hymne à l’amour de soi et à mettre fin à cette relation à rebondissements qui a duré plus d’une décennie.

Une des strophes de Fleurs remarques: « Nous avons construit une maison et l’avons regardée brûler ». Et bien qu’il puisse être traité comme une métaphore, en vérité, il est assez littéral : en 2018, le incendies de californie Ils ont complètement détruit la maison de Miley Cyrus et Liam Hemsworth. A cette époque, l’acteur avait fait remarquer sur les réseaux sociaux : « Ces quelques jours ont été éprouvants. C’est ce qui reste de ma maison. De nombreuses personnes à Malibu ont également perdu leur maison et mon cœur va à toutes les personnes touchées.”.

Sans aucun doute, c’est une ville plus que spéciale pour le couple. Même un an plus tôt, Miley Cyrus avait écrit à Liam Hemsworth une chanson intitulée Malibu, dans lequel il explique comment ils ont pu trouver la paix après tant d’années de hauts et de bas. Après tout ce temps, l’interprète a décidé de retourner en Californie et a surpris les fans avec les images.

+ Le retour de Liam Hemsworth à Malibu après la chanson thème de Miley Cyrus

Ces dernières heures, des images de Liam Hemsworth à Malibu. Pourquoi est-il là ? L’acteur australien travaille sur Planète seulele film qui jouera dans Netflix près de Laura Dern. Le film, écrit et réalisé par subvention susannah, cela fonctionnera comme une histoire d’amour se déroulant au Maroc. Pour le moment, on ne sait pas quand il pourrait atteindre la plateforme de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?