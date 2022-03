Le sac de cadeaux des Oscars d’une valeur de 106 000 € comprend un terrain au Royaume-Uni

Seules quelques personnes sélectionnées auront la chance de remporter un Oscar aux prochains Oscars, mais même certains de ceux qui ne seront pas retenus repartiront mieux avec un sac cadeau d’une valeur de 106 000 € (140 000 €).

Année après année, le sac de cadeaux des Oscars continue de faire honte aux sacs de fête ordinaires. Le gâteau d’anniversaire, les poppers de fête et les bulles sont toujours amusants sur le moment, mais on ne peut nier le fait qu’ils pâlissent par rapport à une escapade au château, à de l’huile d’olive infusée d’or et à un véritable terrain.

Les prix de cette année marqueront le 20e anniversaire du célèbre sac cadeau « Tout le monde gagne » de Distinctive Assets, qui est remis aux nominés dans les catégories Meilleur acteur et actrice, Meilleur acteur et actrice dans un second rôle et Meilleur réalisateur.

Bien sûr, ce n’est que le meilleur pour les stars nominées pour les prix, donc le sac comprend des bretzels Posh à paillettes dorées, une boîte de produits de la marque de soins de la peau Byroe, des bouteilles de vodka Trust Me en édition limitée, de l’huile d’olive extra vierge infusée avec des flocons d’or comestibles, du miel de Manuka et même un traitement de liposuccion.

Bien que les produits soient tous remarquables, c’est la parcelle de terre en Ecosse qui a attiré l’attention de beaucoup de gens. Le cadeau provient de Highland Titles et permet au récipiendaire de contribuer à la création de réserves naturelles, tout en leur attribuant également un titre de Laird, Lord ou Lady of Glencoe.

La taille de chaque parcelle n’a pas été révélée, mais Highland Titles offre aux clients la possibilité d’acheter des parcelles de terrain comprises entre 1 pied carré et 100 pieds carrés, ce dernier coûtant 150 € (197 €). Les propriétaires des parcelles se voient également accorder « le droit de visiter votre parcelle à tout moment et de la transférer aux générations futures », explique le site Web.

Statue des Oscars. Crédit : Alamy

Bien que les nominés aux Oscars n’aient peut-être pas tout à fait l’espace pour construire un château sur le terrain pour accompagner leurs nouveaux titres, le sac de cadeaux leur offre au moins également la possibilité de vivre un tel luxe avec un séjour tout compris au château de Turin en Écosse. , avec service de majordome, qui, selon Forbes, vaut environ 37 900 € (50 000 €).

Situé à Angus, le château a été construit en 1659 et déplacé pierre par pierre en 1907 à son emplacement actuel dans « vingt acres de vastes pelouses avec une vue majestueuse sur la campagne écossaise vallonnée ».