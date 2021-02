Dead By Daylight a publié une mise à jour de mi-chapitre et avec elle de nouvelles animations et vues fantastiques! Dans cette mise à jour, ils ont retouché sur le HUD, des animations pour les survivants et mis à jour l’apparence de certaines cartes! Ils ont également abordé avec nous la mise à jour de MMR.

La mise à jour 4.5.0 de Dead by Daylight est disponible! Changements HUD, animations de survivant, MMR, et plus encore!

Modifications des mécanismes de jeu

Il y a beaucoup de changements dans la façon dont certains tueurs fonctionnent dans cette mise à jour. La liste ci-dessous met en évidence les principaux changements.

Le clown: Il existe une nouvelle bouteille jetable appelée Afterpiece Antidote. Lorsqu’il est lancé, cet antidote produit un brouillard qui augmente la vitesse de déplacement de toute personne qui le traverse. Il fonctionne également comme un antidote à toutes les maladies que vous avez causées aux survivants, alors soyez prudent lorsque vous le lancez! Ils ont également réduit le temps de rechargement de vos bouteilles de cinq à trois secondes.

Il existe une nouvelle bouteille jetable appelée Afterpiece Antidote. Lorsqu’il est lancé, cet antidote produit un brouillard qui augmente la vitesse de déplacement de toute personne qui le traverse. Il fonctionne également comme un antidote à toutes les maladies que vous avez causées aux survivants, alors soyez prudent lorsque vous le lancez! Ils ont également réduit le temps de rechargement de vos bouteilles de cinq à trois secondes. Le spectre: Le Wraith sera désormais complètement invisible à plus de 24 mètres. Ils seront un peu plus visibles (mais pas aussi visibles qu’ils le sont actuellement lorsqu’ils sont masqués) entre 16 et 24 mètres. Le seul moment où vous pourrez voir le scintillement complet d’un Wraith masqué est lorsqu’il est à moins de 16 mètres.

Le Wraith sera désormais complètement invisible à plus de 24 mètres. Ils seront un peu plus visibles (mais pas aussi visibles qu’ils le sont actuellement lorsqu’ils sont masqués) entre 16 et 24 mètres. Le seul moment où vous pourrez voir le scintillement complet d’un Wraith masqué est lorsqu’il est à moins de 16 mètres. Le trappeur: La mécanique d’évacuation des pièges a été ajustée. Désormais, au lieu d’avoir toujours 25% de chances de s’échapper, les survivants s’échapperont toujours entre 1 et 6 tentatives. Le plan du blog de développement est le suivant: Tentative de fuite inférieure pour les trois premières tentatives Environ 25% de chance de s’échapper à la quatrième tentative Tentative de fuite plus élevée pour les deux dernières tentatives

La mécanique d’évacuation des pièges a été ajustée. Désormais, au lieu d’avoir toujours 25% de chances de s’échapper, les survivants s’échapperont toujours entre 1 et 6 tentatives. Le plan du blog de développement est le suivant:

Notes de matchmaking et récompenses de rang!

Le plus gros pour cette mise à jour de développement est que nous verrons bientôt le retour des évaluations de matchmaking! Ils ne l’ont pas encore sorti, mais ils prévoient un autre test pour que nous soyons mieux jumelés avec des joueurs de niveau de compétence égal.

Ce que nous attendons le plus avec ce nouveau système, c’est qu’une fois qu’il sera officiellement mis en œuvre dans le jeu, nous commencerons à recevoir des récompenses de rang en fonction du meilleur classement que nous atteignons! Le système de récompense est affiché dans l’image ci-dessous.

Encore mieux que les récompenses de rang, c’est le fait qu’elles s’appliquent à tous les deux Tueurs et survivants! Cela signifie que si vous atteignez le rang 1 en tant que survivant et tueur, vous obtiendrez un total de 500k points de sang!

Mise à jour de l’animation

Les personnages ont reçu une mise à jour d’animation et ils ont l’air chic. Ils ont grandement amélioré les animations saccadées et souvent glitch des survivants, choisissant de les rendre plus réalistes. Le blog de développement a fait une note spéciale que le les commandes et les mouvements n’ont pas changé et le seul changement était les animations.

Mise à jour du HUD

Le HUD a également reçu une mise à jour pour rendre la vue plus claire et plus informative. Les Survivants et leur Statut ‘sont désormais affichés en haut à gauche avec un arrière-plan clair afin de ne pas trop occuper l’écran. Le nombre de générateurs est maintenant affiché en haut au centre et utilise une icône plus petite. Les images ci-dessus montrent à quoi ressembleront ces nouveaux HUD.

Il y aura maintenant un compteur de crochet avec la progression, afin que vous sachiez lequel de vos coéquipiers doit éviter d’être à nouveau accro. Les tueurs peuvent maintenant voir un personnage accrocher le progrès.

Modifications des graphiques cartographiques

Afin d’améliorer l’apparence des choses, deux cartes ont maintenant reçu un redémarrage esthétique. Dans la vidéo ci-dessus, vous verrez toutes les mises à jour qu’ils ont apportées aux cartes Usine de viande de Gideon et Asile de Crotus Prenn.

Il y a beaucoup plus de changements, mais tout ce qui est énuméré ci-dessus est le plus significatif! Si vous souhaitez en savoir plus sur ces changements, suivez ce lien vers le blog de développement.