Horoscope du jour Gémeaux du mardi 9 février 2021

Amour / Couple **

Vous avez eu tendance à sacrifier vos besoins personnels ces derniers temps. Ne vous oubliez pas. Aujourd’hui essayez d’identifier vos envies et de les satisfaire. Ce n’est que comme ça que vous vous rendrez heureuse et que vous donnerez en retour du positif à votre couple. Vénus vous encouragera à éviter les concessions dans votre couple. Ce sont des bombes à retardement. Surtout aujourd’hui.

Amour / Célibataire **

Ce qui est certain, c’est que vous avez mis beaucoup de bonne volonté ces derniers temps pour trouver un homme mature et sérieux. Mais la société actuelle ne vous aide vraiment pas en créant des hommes qui restent souvent de gros bébés, même passés 30 ans. La maturité des hommes se situait avant à 25 ans, elle se situe plus aujourd’hui autour de 35 ans! Mais restez positive, un évènement lèvera bientôt toutes ces difficultés liées à l’engagement.

Travail ****

L’instinct est un de vos sens les plus importants. Cette petite voix que vous ne savez pas toujours entendre se manifeste souvent dans les situations les plus difficiles ou lorsque vous en avez le plus besoin. Votre instinct est fiable, sachez lui faire confiance. Si vous avez un mauvais pressentiment face à une situation professionnelle aujourd’hui, ne mettez pas cette impression en doute.

Bien Être ****

Reconnues de manière nationale et internationale, les propriétés des plantes médicinales ne sont plus à démontrer. Quelque soient vos maux aujourd’hui – douleurs, troubles digestifs, troubles du sommeil, troubles du cycle menstruel – utilisez ces traitements naturels et abordables. Par exemple, le citron et la menthe sont deux remèdes naturels aux nombreux bienfaits qui feront des merveilles sur vous aujourd’hui. Et contrairement à certains médicaments, ces remèdes ne sont pas toxiques!

