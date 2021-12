Travis Scott nie toute responsabilité légale pour Astroworld dans l’interview de Charlamagne Tha God

Depuis la tragédie d’Astroworld qui a fait 10 morts à son festival, Travis Scott s’est caché aux yeux du public tout en étant bombardé de centaines de poursuites qui pourraient lui coûter des milliards de dollars s’il est reconnu coupable.

Depuis lors, le célèbre rappeur a tenté de se racheter sous la forme de partenariats avec un service thérapeutique en ligne controversé, a proposé des remboursements qui renoncent à la possibilité d’intenter des poursuites, et a même tenté d’accorder une aide financière et une compensation à ceux qui ont perdu leurs proches.

Maintenant, dans une interview près d’un mois après la tragédie, le joueur de 30 ans parle de son côté et de ce qui s’est réellement passé lors du concert qui a fait 10 morts et plus de 300 blessés.

Travis Scott partage sa version de ce qui s’est passé à Astroworld avec Charlamagne tha God.

Les fans et les critiques se sont accrochés à chaque mot de Scott au sujet de la tragédie afin de le critiquer immédiatement pour son manque de réponse en arrêtant la série ou en aidant les fans lorsqu’ils l’ont supplié de l’aider pendant la série.

Vidéos de fans s’approchant du support de la caméra, de Scott debout sur une grande tour regardant et fredonnant pendant que le corps inconscient de quelqu’un était escorté loin de la foule, de spectateurs se précipitant à travers les portes et la sécurité et risquant leur vie d’être piétiné juste pour regarder son spectacle .

Beaucoup ont du mal à croire que Scott n’avait aucune idée de ce qui se passait dans cette foule et a partagé des vidéos d’innombrables autres artistes arrêtant des spectacles pour assurer la sécurité des fans.

Cependant, selon Scott, il n’était au courant de rien de tout cela cette nuit-là et n’a vraiment découvert la gravité de la situation que quelques minutes avant la conférence de presse sur la tragédie.

« Ce n’est que quelques minutes avant la conférence de presse que je comprends exactement ce qui s’est passé, vous savez », a-t-il déclaré à Charlamagne. «Même après le spectacle, vous êtes juste en quelque sorte en train d’entendre des choses. Je ne connaissais les détails exacts que quelques minutes avant la conférence de presse.

Il a expliqué qu’il n’avait jamais entendu les appels à l’aide parce que « tout sonne de la même manière et à la fin de la journée, vous n’entendez que de la musique ».

Il a expliqué que s’il avait entendu l’un des appels à l’aide ou des demandes d’arrêt de l’émission, il l’aurait entendu, et quand il remarquait que quelque chose se passait, il arrêterait l’émission.

Travis Scott nie toute responsabilité légale dans la tragédie d’Astroworld.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont estimé que même si c’était le cas et qu’il ne savait ou n’entendait vraiment rien, Scott porte toujours la responsabilité de son histoire de dire aux fans de « faire rage » et d’aller à l’encontre des autorités qui incluent la sécurité.

Des choses comme se précipiter aux portes, se faufiler dans des concerts et manquer de respect à la sécurité et même les uns envers les autres tombent entre les mains des influences précédentes de Scott – et Charlamagne a donc demandé s’il croyait que cela avait joué un rôle dans ce qui s’était passé cette nuit-là.

« Non, c’est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps pour créer ces expériences … en tant qu’artistes, nous faisons confiance aux professionnels pour nous assurer que si des choses se produisent, les gens partent en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Dans les concerts, nous avons grandi [raging] être une expérience de plaisir, pas de mal. Il s’agit de lâcher prise et de s’amuser.

Il a dit qu’il n’avait jamais eu l’impression que des gens se présentaient avec l’intention de nuire.

Charlamagne a ensuite demandé si Scott se sentait ou non responsable de ce qui s’était passé là-bas cette nuit-là, et sa réponse a ressemblé à un aveu.

« J’ai la responsabilité de découvrir ce qui s’est passé ici. J’ai la responsabilité de trouver la solution », a-t-il déclaré. « J’espère que cela fera un premier pas pour nous en tant qu’artistes, en ayant plus de perspicacité sur ce qui se passe. »

Avec plus de 300 poursuites et plus de 10 milliards de dollars sur la table pour que Scott paie, il s’agit d’une réponse de terrain d’entente où il peut assumer une partie du blâme sans être tenu légalement responsable de son action – ou de son inaction – cette nuit-là.

L’équipe juridique de Scott a récemment demandé le rejet de toutes les poursuites intentées contre lui dans une démarche qui, selon eux, était une réponse standard aux poursuites en refusant la responsabilité légale.

Le rappeur a exprimé son souhait d’aller de l’avant, promettant d’être « la voix numéro un » pour la sécurité des concerts, et exprimant qu’il sera toujours là pour ses fans.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.