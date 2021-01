« Destiny: The Winx Saga » et « The Winx Club »: différences entre la version Netflix et la série animée

La nouvelle série fantastique de Netflix, « Destin: la saga Winx», Cela pourrait être pour beaucoup un nouveau monde magique, bien que pour d’autres cela puisse leur rappeler une série animée Nickelodeon. C’est parce que « Destination: La saga Winx« Est la première adaptation en direct de » Winx Club « , un dessin animé italien populaire sur les fées.

Cette série animée avait un total de 8 saisons plus que 208 épisodes, produit par Arc-en-ciel, RAI et Nickelodeon, qui a relancé la série pour la présenter sur leur chaîne internationale. « Winx Club« Était seulement à l’antenne pendant 5 ans originaire de 2004 à 2009, mais alors dans pseudo a eu une vie de Huit années, du 2011 à 2019.

Dans le même temps, il y avait aussi une suite appelée « Monde de winx » et maintenant Netflix Il a sorti sa propre adaptation de ce monde de fées et de magie. « Destin: le Winx Club« Met en vedette Abigail Cowen comme Floraison, un adolescent de Californie qui est sous le choc de la révélation qu’elle est une fée du feu.

Cela signifie qu’il a la capacité de contrôler les flammes et a été inscrit dans le mystérieux et magique Collège Alfea. Là, il rejoint de nombreux autres compagnons avec lesquels il découvrira ses nouveaux pouvoirs, mais les adeptes de la série originale ont remarqué de nombreuses différences entre le programme de pseudo et cette adaptation. Ce sont les principaux répertoriés par Dix-sept.

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE «DESTINO: LA SAGA WINX» ET «EL CLUB WINX»

Flora n’est pas Terra et, bien que cousines, elles ne se ressemblent en rien (Photo: Netflix)

1. Flora n’est pas Terra

De nombreux fans s’étaient demandé où il était Flore quand le casting du spectacle a été annoncé pour la première fois Netflix, puisqu’aucun ne ressemblait au personnage de Nickelodeon. Le créateur de « Destin: La saga Winx« A dévoilé que Flore est en fait le cousin de Terra dans la serie.

Cependant, de nombreuses fans féminines ont été contrariées par le changement car Flore a été codé comme Latin dans la série, car il a été inspiré par Jennifer Lopez et a été blanchie à la chaux dans le casting qu’elle a fait Netflix, puisque l’interprète est clairement anglais.

2. Musa et Riven vs. Musa et Sam

Musa et Riven dans « Winx Club » (Photo: Nick)

Muse dans « Le Winx Club« Commence en fait une relation avec Déchiré, qui existe également dans « Destination: La saga Winx». Cependant, dans la série d’action en direct, Muse finit par sortir Sam, le frère de Terra qui est aussi une fée, donc les relations entre eux sont la première chose dont un fan Winx notez les voir ensemble.

3. Le trio amoureux de Bloom, Sky et Stella

Peut-être l’une des différences les plus étranges dans la série de Netflix est le trio d’amour qui existe entre Bloom, ciel et Stella. Dans la série originale, Stella et Ciel ils ne sont jamais sortis, alors quand cela s’est produit sur la plate-forme de streaming, de nombreux adeptes du Winx ils poussèrent un cri pour les voir ensemble.

En fait, elle était super intéressée par Brandon et même commencé la série avec le Prince Sky. Cependant, il n’y a jamais eu de triangle amoureux Entre elle, Ciel et Floraison, quelque chose qui se voit dans l’adaptation qu’il a faite Netflix, éventuellement pour ajouter du drame à leurs relations adolescentes.

4. Le Trix disparaît pour Beatrix

Les Trix de Winx ont été remplacés par Beatrix (Photo: Nickelodeon)

La série animée présente des antagonistes clairs tels qu’ils étaient Le Trix. Ce trio de sœurs est l’ennemi numéro un des Winx, qui sont des réincarnations de trois anciennes sorcières qui a détruit Domino. Ils apparaissent pendant toutes les saisons sauf une et font des ravages à chaque fois qu’ils apparaissent.

Pour sa part, la série de Netflix il suffit de présenter Beatrix, un étudiant qui est clairement inspiré par eux et qui travaille contre le principal Dowling pour découvrir les secrets de Alfea. Malheureusement, cela n’a pas le même impact que trois sorcières millénaires. Le Trix.

5. Tecna n’existe pas

Un personnage important manquant est Tecna, qui faisait partie du « Winx Club » original. Cependant, il ne semble pas qu’elle existe dans « Destin: la saga Winx« Ou a une contrepartie dans la série. Elle était très importante pendant la 8 saisons de la série, il est donc étrange qu’il ne soit pas apparu dans l’adaptation de Netflix.

6. La controverse sur Musa

La controverse Musa (Photo: Netflix)

Muse était le colocataire de Tecna pendant les trois premières saisons de « Winx Club», La série italienne originale. Elle a été inspirée selon le même créateur du programme par l’actrice américaine Lucy Liu avec progéniture Chine, qui était apparu à cette époque dans des films tels que « Les anges de Charlie » et « Kill Bill».

Pour le programme Netflix, Elisha applebaum a été choisi pour jouer Muse, donc cela a provoqué la controverse qu’un actrice non asiatique pour le rôle.

7. Tout le monde peut être spécialiste ou fée

Cela pourrait être considéré comme une amélioration de la série, mais cela change également de son format d’origine. Le programme original présente clairement que les femmes ne pouvaient devenir que des fées et Les spécialistes étaient toujours joués par des hommes, sans aucune exception.

Cependant, dans Netflix le sexe n’a plus d’importance et n’importe qui peut être une fée ou un spécialisteTout dépend de la même personne et de son appel intérieur. Peut-être les créateurs de « Destination: La saga Winx«Ils voulaient donner de la variété au programme et ne pas classer leurs personnages par leur sexe.

8. Magix contre l’Autre Monde

L’Autre Monde est le monde où se trouve le monde des Winx dans la série Netflix (Photo: Netflix)

Dans la série animée, Magix est l’une des planètes trouvées dans le Dimension magique, un endroit qui est dans le centre de l’univers magique. Cette même est considérée comme la capitale de tous les royaumes et est le carrefour des dimensions magiques où se trouvent les trois écoles: Alfea, Cloud Tower et Red Fountain.

Pour l’adaptation de Netflix, Il ne se penche pas beaucoup sur l’endroit où se trouve exactement l’école fréquentée par les protagonistes, mais ils ne la mentionnent que «L’Autre Monde», Une dimension mystique alternative où Solaria et Eraklyon Ils sont localisés. Il y a l’école Alféa près de Solaria.

9. Transformations en fées

L’une des choses que les fans attendaient le plus « Le Winx Club”Dans la nouvelle série de Netflix était de voir le transformations en fées des protagonistes. Étant un programme animé, ses transformations étaient spectaculaires et étaient pleines d’effets et de couleurs qui se démarquaient sur tout l’écran.

Cependant, le seul qui devient autre chose est Floraison à la fin de la série, et il ne gagne que ses ailes. Bref, c’est un élément qui « Destiny: La saga Winx« Explorera au cours des saisons suivantes, si Netflix décide de renouveler le programme pour introduire de nouveaux ennemis, personnages et plus de magie de ce monde fantastique.