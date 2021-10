Sackboy célèbre la saison effrayante avec un costume de zombie gratuit

Si vous prévoyez de creuser dans Sackboy: A Big Adventure cette semaine, alors que les nuits s’approchent et que les températures baissent, vous voudrez probablement vous procurer cette tenue de zombie gratuite et cet emote. Disponible à partir du 29 octobre sur le Boutique PS, le costume donne à la mascotte toujours adorable de Sony une cure de jouvence effrayante, un accompagnement idéal pour vos célébrations d’Halloween.

Sackboy compte les jours jusqu’à Halloween parce qu’il a hâte de montrer à Vex qu’il n’est pas aussi effrayant qu’il le pense ! ?? Ce costume de zombie et cette emote GRATUITS feront également peur à vos amis et seront disponibles sur le PlayStation Store à partir du 29 octobre ! ?? pic.twitter.com/ugLAWkywsT — Sackboy : une grande aventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) 25 octobre 2021

Le soutien pour ce titre depuis son lancement a été assez fort, et il sera fascinant de voir ce que l’avenir réserve à Sackboy et à ses amis. Seriez-vous intéressé par une nouvelle aventure avec le héros tricoté ? Sautez, sautez et sautez dans la section des commentaires ci-dessous.