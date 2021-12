L’acteur de The Witcher qui a reçu tous les applaudissements dans la saison 2

Après un an sans nouvelles de Geralt de Rivia, Netflix a enfin lancé la deuxième saison de Le sorceleur. Il y a quelques heures à peine, les six chapitres qui composent la nouvelle édition ont été publiés sur la plateforme et ils sont déjà un succès total. A cette occasion, le protagoniste doit relever de nouveaux défis et un immense objectif : protéger la princesse Cirilla de tout mal.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de Le sorceleur Il dit: « Convaincu que Yennefer est mort lors de la bataille du mont Sodden, le loup blanc décide d’emmener la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse : Kaer Morhen, la maison de son enfance. Mais, alors que les rois, les elfes, les humains et les démons se battent pour la suprématie au-delà des murs, Geralt de Rivia doit protéger le petit lion de Cintra d’un danger bien plus grand : le pouvoir en elle-même.”.

Sans aucun doute, la deuxième partie de Le sorceleur Il a tout inventé pour continuer à attirer les utilisateurs de Netflix. La série, lors de la première de sa première saison, a longtemps été la plus regardée de l’histoire de la plateforme et elle a maintenant une fois de plus montré pourquoi elle est l’une des meilleures fictions fantastiques. En effet, les fans n’ont pas hésité à exprimer leurs émotions sur les réseaux sociaux, faisant du nom du strip une tendance sur Twitter.

Aussi, encore une fois, Henry Cavill était celui qui a reçu tous les regards et les applaudissements. L’acteur, qui incarne le grand Geralt de Rivia, est devenu l’un des acteurs les plus aimés et, à son tour, l’un des plus respectés. Sa capacité d’action et d’adrénaline est évidente dans cette série et, comme si cela ne suffisait pas, son apparence physique était un autre des points en sa faveur.

Les meilleures réactions à la première de The Witcher 2:

