Wendy Williams fustigée pour un segment « irrespectueux » sur la mort de la star de TikTok, Swavy

« C’est tellement dégoûtant idc. C’est le fils de quelqu’un. Ayez un peu de respect. »

L’animatrice de télévision Wendy Williams fait face à des réactions négatives suite aux commentaires qu’elle a faits dans son émission sur la star de TikTok, 19 ans, Swavy, qui a été tragiquement tuée lundi 5 juillet.

Hier (8 juillet), un clip de l’émission de Wendy est devenu viral sur Twitter après que l’utilisateur @AlexTMcNair partagé la vidéo à côté de la légende « y’all please watch this ».

Dans le clip, qui montre Wendy en train de faire son segment « Hot Topics » régulier, l’animatrice commence à parler de la star de TikTok Swavy en disant: « Je n’ai aucune idée de qui c’est, Norman non plus, ni une personne dans ce bâtiment. »

Wendy poursuit ensuite en parlant du nombre d’abonnés TikTok de Swavy et le compare au sien, notant qu’elle en a plus sur Instagram. Alors que le public rit avec les commentaires de Wendy, le clip se termine par Wendy disant « Alors le voici, il a 19 ans et il a été assassiné lundi matin. »

Les gens sur les réseaux sociaux appellent maintenant la façon dont Wendy et les producteurs de l’émission ont mis en place le sujet, le qualifiant d' »irrespectueux » et d' »insensible ».

Wendy Williams a fustigé les commentaires sur la mort de la star de TikTok, Swavy. Photo : Wendy Williams via YouTube, @babyface.s via TikTok

La star de TikTok, Swavy, de son vrai nom Matima Miller et qui était également connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Babyface.s, a été tragiquement abattue plus tôt cette semaine à Wilmington, Delaware. La star de 19 ans, qui compte plus de 2,5 millions de followers sur TikTok, était connue pour ses routines de danse et ses vidéos virales.

La famille de Swavy a qualifié son meurtre d' »acte insensé de violence armée » dans un communiqué publié sur sa page Instagram. Ils ont également ajouté: « La famille travaille avec diligence pour obtenir justice pour Swavy. Ce n’est que le début, nous garderons à jamais son nom en vie et continuerons son héritage! L’impact qu’il a eu sur les autres reste inégalé. Par respect pour notre famille, nous je vous demande de vous abstenir de signaler des informations fausses ou non confirmées sur Swavy. »

Après la confirmation de son décès, les fans de la star des réseaux sociaux et d’autres créateurs de TikTok et YouTube ont partagé leurs hommages et leurs condoléances.

Maintenant, ils dénoncent la manière insensible dont Wendy Williams a parlé de sa mort dans son émission.

Maintenant, je me moque de Wendy à cause des mèmes et autres. Cependant CECI… CE N’EST PAS ÇA. C’est juste horrible https://t.co/LemSMzZLv8 — AngeloFalls 🦴 (@AngeloFalls) 9 juillet 2021

Le contrecoup a également atteint la section de commentaires YouTube de Wendy avec des personnes l’appelant dans les commentaires de l’épisode complet de l’émission. Un utilisateur a écrit: « Je n’apprécie pas comment Wendy a utilisé le meurtre de ce jeune homme comme sujet brûlant. Pourquoi est-elle même préoccupée par ce jeune de 19 ans et n’a-t-elle même pas vraiment présenté ses condoléances à sa famille et à ses amis? »

Un autre a ajouté : « Wendy est-ce que tu viens de dire » Ohh, tous ces followers » en référence au décès de Swavy ?! WTH Wendy ?! Comme c’est dégoûtant. «

Une troisième personne a écrit: « C’est tellement irrespectueux pour elle de parler de sa mort comme ça. »

Wendy Williams n’a pas abordé le contrecoup entourant le segment Hot Topic. La famille de Swavy n’a pas encore répondu au segment non plus. Cet article sera mis à jour si l’un d’eux le fait.

