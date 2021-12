La maman d’un enfant handicapé fait un elfe sur une étagère en fauteuil roulant

Chaque Noël, l’« Elfe sur l’étagère » se rend dans les foyers du monde entier pour jouer le rôle d’éclaireur du Père Noël et surveiller les enfants de la maison – décider si vous êtes méchant ou gentil.

À Noël, cet éclaireur rentre chez lui au pôle Nord et fait un rapport au Père Noël et lui dit si oui ou non vous avez mérité des cadeaux cette année-là.

Mais comme les enfants passent du temps à se connecter avec leurs elfes pendant la saison des vacances, certains enfants peuvent ne pas se sentir représentés par leur éclaireur personnel.

Ce fut le cas d’une fille dont le handicap l’empêchait de trouver des jouets qui lui ressemblent. Alors sa formidable maman a pris les choses en main.

Une maman de l’Arizona a fait un « Elfe sur l’étagère » dans un fauteuil roulant afin que sa fille ait une représentation.

Stella Lackey est née avec une amyotrophie spinale (SMA), une maladie génétique qui affecte sa fonction motrice, à l’âge d’un mois.

En conséquence, elle doit utiliser un fauteuil roulant, des orthèses roses pour les chevilles et les pieds et une sonde nasogastrique pour transporter de la nourriture et des médicaments jusqu’à l’estomac par le nez.

Samantha Lackey, la mère de Stella, a décidé que cette année, son elfe sur l’étagère permettrait à Stella de se sentir représentée, et a fait faire à Bean l’elfe les mêmes choses qu’elle.

Bean l’elfe est assis dans un fauteuil roulant, a les mêmes orthèses roses pour les chevilles, utilise une sonde nasogastrique et fait même de l’escalade en ergothérapie avec Stella, sauf que la sonde nasogastrique de Bean est remplie de chocolat chaud.

« Je ne pense pas qu’elle devine même que l’elfe est dans un fauteuil roulant parce que c’est exactement ce à quoi elle est tellement habituée », a-t-elle déclaré à Good Morning America dans une interview. « Pour que je puisse refléter cette petite elfe avec sa personnalité, je pense qu’elle l’apprécie vraiment. »

Lorsque Stella a reçu pour la première fois le fauteuil roulant, qu’elle appelle « roues de roue », à l’âge de 9 mois, Samantha s’est donné pour objectif de s’assurer que Stella se sente représentée et ne ressente aucune honte à propos de son état.

De nombreux jouets de Stella utilisent également des fauteuils roulants.

Elle a dit que lorsqu’elle et son mari ont donné à Stella sa première poupée Barbie, qui utilise également un fauteuil roulant, ils ont vu sa confiance en elle grandir et ont commencé à faire plus d’efforts pour s’assurer qu’elle se voit dans les jouets avec lesquels elle joue, les livres qu’elle lit, et montre qu’elle voit.

« En tant que mère, j’étais inquiète de savoir comment je vais me comporter avec mon enfant. Je n’ai pas de handicap, je n’ai malheureusement jamais eu de relations avec des personnes handicapées en grandissant », a déclaré Lackey.

« Donc, la voir vraiment apprécier à quel point la représentation peut signifier, c’était une évidence. »

Sur Instagram, elle a publié un article sur Bean the Elf et a fait un commentaire social pour sensibiliser à l’importance de la représentation pour les personnes handicapées.

« Saviez-vous que la communauté des personnes handicapées représente 25 % de la population mondiale ? » a-t-elle demandé dans sa légende. « Ce qui en fait le plus grand groupe minoritaire au monde ET que vous pouvez rejoindre à tout moment de votre vie. »

Elle a ensuite expliqué à quel point la communauté des personnes handicapées est sous-représentée et combien elle en a appris grâce au handicap de sa fille.

Lackey a poursuivi: « Je pense qu’apporter l’inclusion et normaliser le handicap ne fera que rendre nos enfants un peu plus gentils lorsqu’ils voient une personne handicapée. »

Parfois, tout peut commencer avec l’Elfe sur l’étagère.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.