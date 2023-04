5 séries similaires à BRONCA qu’il FAUT VOIR maintenant sur NETFLIX

Netflix

L’émission Bronca est arrivée sur Netflix, qui est un succès d’audience à ses débuts. Si vous recherchez plus de séries de ce style, nous vous proposons 5 options.

service de diffusion en continu Netflix a ajouté une nouvelle série humoristique qui a immédiatement eu un impact énorme sur les abonnés et qui fait déjà fureur. On parle de Ligne, créé par Lee Sung Jin et mettant en vedette Steven Yeun et Ali Wong. Sa prémisse suit deux personnes dont l’implication dans un incident de rage au volant commence à consommer leur vie. La plate-forme a plus de titres comme celui-ci et nous vous les apportons dans la liste suivante.

+5 séries similaires à Bronca à regarder sur Netflix

5- Poupée russe

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Elizabeth Ashley, Brendan Sexton III, Yul Vazquez, Greta Lee, Jeremy Bobb

Parcelle: Nadia meurt et ressuscite son 36e. anniversaire encore et encore. En proie à une boucle temporelle surréaliste, il n’a d’autre choix que d’affronter sa propre mortalité.

4- Mort pour moi

Année: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Ed Asner, Diana-Maria Riva, Max Jenkins, Lynn Andrews III

Parcelle: Une veuve impulsive à la recherche de la personne qui a fait fuir son mari se lie d’amitié avec un optimiste excentrique qui n’est pas ce qu’elle semble être.

3- Régime Santa Clarita

Année: 2017

Saisons: 3

Protagonistes: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson, Skyler Gisondo, Natalie Morales, Mary Elizabeth Ellis

Parcelle: La vie d’un agent immobilier marié subit un changement radical qui le mène sur un chemin de mort et de destruction… dans le bon sens du terme.

2- Après la vie

Année: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Ricky Gervais, Jo Hartley, Tony Way, Ashley Jensen, Tom Basden, David Bradley, Roisin Conaty, Mandeep Dhillon

Parcelle: Un rédacteur en chef essayant d’accepter la mort de sa femme adopte une nouvelle attitude pour tenter de s’aliéner ceux qui essaient de l’aider.

1- Les bonnes filles

Année: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Braxton Bjerken, Sutton Johnston, Mila Middleswarth, Reno Wilson

Parcelle: Trois mères ordinaires envisagent de braquer le supermarché de leur vie pour mettre fin à leurs problèmes d’argent et être indépendantes une fois pour toutes. Voir tout ce que vous voulez.

