Evangeline Lilly était sur le point de jouer Wonder Woman

L’actrice Évangéline Lilyqui a récemment joué dans »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », il a parlé de la fois où il a refusé le rôle du Femme merveilleuse. Lilly s’est ouverte sur le moment où elle a rencontré le cinéaste Joss Whedon pour jouer le rôle principal dans un film de Wonder Woman, mais a décidé de ne pas participer.

L’actrice a expliqué qu’elle avait immédiatement donné à Whedon l’impression qu’elle n’avait « aucun désir » pour le rôle. Lilly a affirmé qu’à aucun moment de la conversation, cela ne « se sentait bien », que « rien n’a cliqué » et que Whedon n’a pas été en mesure de la convaincre de manifester son intérêt à être la prochaine Wonder Woman.

Cette honnêteté dans le fait de refuser des rôles est quelque chose dont Lilly a déjà parlé, déclarant qu’elle a toujours lutté avec l’authenticité lorsqu’elle n’est pas intéressée par quelque chose. « Si je ne suis pas impressionnée, vous le saurez, et peut-être que vous ne devriez pas le savoir parfois », a-t-elle déclaré. L’actrice a même affirmé qu’elle se sentait mal d’avoir ignoré le rôle emblématique de Wonder Woman.

L’ancienne star de « Lost » dit qu’elle était « trop ​​jeune » à ce moment de sa vie pour être éduquée et qu’elle ne voulait pas feindre d’enthousiasme pour jouer le super-héros amazonien. Selon Lilly, Whedon a rapidement remarqué ce manque d’enthousiasme et savait qu’il ne voulait pas faire partie du projet.

Au final, l’actrice qui a fini par jouer le super-héros était gal gadot, mettant en vedette dans le film »Wonder Woman » et recevant des éloges pour sa performance. D’autre part, Lilly a décidé de travailler dans l’univers cinématographique Marvel, prenant le rôle de Hop Van Dyne dans les films » Ant-Man ».

» Ant-Man and the Wasp: Quantumania » est le dernier opus du MCU et le coup d’envoi de la phase 5. Il présente Lilly jouant le rôle de Hope, la guêpe titulaire, aux côtés de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, alias Ant- Man et Kathryn Newton dans le rôle de Cassie Lang. L’acteur Jonathan Majors a joué Kang le Conquérant.