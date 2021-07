Gossip Girl est de retour et le redémarrage regorge d’œufs de Pâques emblématiques et de références à l’original.

Salutations Upper East Siders, Une fille bavarde est de retour et il y a une toute nouvelle génération d’élite de Manhattan dont on tombe amoureux.

Hier (8 juillet), HBO Max a publié le premier épisode de la Une fille bavarde redémarrez et il est sûr de dire qu’il n’a pas déçu. Le nouveau spectacle se concentre sur les demi-sœurs perdues depuis longtemps Julien (Jordan Alexander) et Zoya (Whitney Peak). Ils se rencontrent enfin lorsque Zoya obtient une bourse pour étudier à Constance Billard et à St. Judes, et est jetée dans le monde des plus privilégiés.

Le casting original n’est peut-être pas dans la série (pour l’instant) mais, étant donné qu’il se déroule dans le même univers que le premier Une fille bavarde, il y a beaucoup d’œufs de Pâques emblématiques et des références à la série initiale tout au long. Dans cet esprit, nous analyserons chaque épisode et mettrons à jour cet article chaque semaine pour vous faire connaître tous les œufs de Pâques et les références que vous avez peut-être manqués.

LIRE LA SUITE: Qui est Gossip Girl dans le redémarrage? Son identité est révélée dans le premier épisode

Redémarrage de Gossip Girl: Tous les œufs de Pâques et références à l’original (jusqu’à présent). Image : HBO Max, la CW

Épisode 1 – Juste un autre tour sur le MTA

1) Kate porte la même première tenue que Serena.

Constance Billard et l’enseignante de St. Jude, Kate Keller, est le premier personnage que nous voyons à l’écran dans le redémarrage et il y a un clin d’œil direct à Serena qui est le premier personnage que nous voyons à l’écran dans l’original. Kate porte presque exactement la même tenue que Serena. Du blazer à l’écharpe, il est impossible pour les fans de passer à côté.

2) Constance Billard a toujours une reine B avec ses propres serviteurs.

L’héritage de Blair en tant que reine B avec des partisans fidèles se poursuit sous la forme de Julien et de ses sbires, Monet et Luna. La seule différence est que le redémarrage promet de donner aux meilleurs amis de Julien plus de temps d’écran et d’attention que Blair n’en a jamais eu.

3) Nate Archibald est apparemment en plein essor.

Dans la salle des professeurs, Kate se plaint de l’horreur des étudiants de Constance Billard et de St. Jude. Elle déclare ensuite : « L’école a produit des gens formidables : Caroline Calloway, Colston Whitehead, Nate Archibald. C’est pourquoi je voulais enseigner ici. En d’autres termes, il semble que Nate ait continué à faire des choses incroyables depuis la fin de la série originale.

4) Rebecca Sherman est de retour.

Lorsque Kate mentionne Nate, Rebecca se retourne et dit: « Ce n’est pas comme si Nate Archibald était un tel saint quand nous avons commencé. » Rebecca, qui est maintenant enseignante, était étudiante dans la série originale mais elle n’est jamais apparue à l’écran. Dans la saison 2, Rebecca est celle que les personnages principaux pensent être Gossip Girl avant de supposer que c’est le petit ami d’Eric.

Dans la nouvelle série, Rebecca explique aux enseignants ce qu’était Gossip Girl et elle dit : « Les gens pensaient que c’était moi mais c’était en fait l’un de mes camarades de classe, Dan Humphrey. »

5) Dan Humphrey est toujours un succès littéraire.

Lorsque Rebecca révèle que Dan Humphrey était le premier Gossip Girl, Kate dit : « Le romancier ? » En d’autres termes, il semble que Dan ait toujours une excellente réputation en tant qu’écrivain dans le Une fille bavarde univers. Il reste à confirmer s’il est toujours avec Serena.

6) Il existe de nombreux endroits familiers.

Tout comme Blair et sa bande, Julien et ses amis traînent toujours sur les marches du MET pour le déjeuner. Sans oublier, le même emplacement est utilisé pour Constance Billard et St. Jude et vous reconnaîtrez probablement d’autres endroits au fil de la saison.

7) Les bandeaux n’ont plus autant de pouvoir.

Les bandeaux étaient un accessoire puissant dans l’original, mais ils ne supportent plus le même poids qu’avant. Zoya en porte un pour son premier jour d’école et Julien le refaçonne en écharpe pour qu’elle soit plus moderne et à la mode.

8) Les Martinis restent le Une fille bavarde boisson au choix.

Les fans de l’original se souviendront que Blair et Serena buvaient régulièrement des martinis dans la série, et Julien et ses amis les adorent aussi. Cependant, lorsque Zoya entre dans son groupe d’amis et ne semble pas tellement enthousiasmée par eux, les amis de Julien la méprisent.

9) Camées d’icônes de la haute couture.

Une fille bavarde est toujours ancrée dans le monde de la haute couture. Le premier épisode culmine avec Julien marchant dans un défilé de mode de Christopher John Rodgers et The Cut rédacteur en chef et ancien Ados Vogue La rédactrice en chef Lindsay Peoples Wagner fait une brève apparition pour dire à Julien qu’elle « avait l’œil » sur elle.

Compte tenu du nombre de camées de la série originale, attendez-vous à beaucoup plus à venir.

.

