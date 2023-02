Wednesday Star dit que la saison 2 aura de la danse, mais pas nécessairement de son personnage principal

Mercredi s’est retrouvé au centre d’une sensation virale avec la danse de Jenna Ortega, et les fans en veulent vraiment plus dans la saison 2.

le mercredi La première saison a été assez réussie à elle seule, mais l’attention supplémentaire attirée sur la série par sa séquence de danse virale n’a pas fait de mal non plus. Bien sûr, cela a immédiatement conduit à la question de savoir si la deuxième saison offrira son propre moment musical pour capter l’attention des utilisateurs de TikTok, et il semble que la réponse pourrait être oui. Cependant, ce n’est peut-être pas le mercredi de Jenna Ortega qui a le vent en poupe cette fois-ci.





La première saison de Mercredi concentré presque entièrement sur son personnage principal et son enquête de style Nancy Drew sur les meurtres qui se produisent autour de Nevermore Academy. Dans la deuxième saison, cependant, le spectacle pourrait étendre sa toile un peu plus large pour incorporer davantage d’autres membres de la famille Addams, y compris Gomez de Luis Guzman. C’est Guzman qui a laissé entendre que son personnage fournirait peut-être un moment de danse dans la saison à venir. Il a dit Rant d’écran:

FILM VIDÉO DU JOUR

» C’est le plan. C’est le plan. Je vais danser; Je vais faire un combat à l’épée. Et il y avait une autre chose. Je ne sais pas ce que c’était, mais oui.

Naturellement, il y a très peu de détails actuellement partagés par qui que ce soit sur la prochaine saison de Mercredi, et il est susceptible de le rester pendant un certain temps. Cependant, pour ceux qui ont constamment demandé plus de danse à venir au spectacle, il semble que ce soit sur les cartes pour au moins un personnage.





Qu’est-ce que la deuxième saison de mercredi explorera?

Netflix

Après avoir délivré un tube de la taille de Mercredi, il faut beaucoup réfléchir à l’endroit où une deuxième saison peut aller. Bien qu’il n’y ait pas encore de synopsis officiel pour la nouvelle saison, l’écrivain Alfred Gough a précédemment fait allusion à certaines des choses que lui et son partenaire d’écriture Miles Millar ont pensé à faire avancer la série. Gough a dit:

« L’école était fermée quand ils sont partis, ce qui nous a donné le plus de possibilités pour la saison 2, et je pense que c’est quelque chose que nous sommes ravis d’explorer. Pour nous, la série parle aussi vraiment de cette amitié féminine, avec mercredi et Enid vraiment être au centre de cela. Le fait qu’ils se soient vraiment connectés avec le public, cela a été très gratifiant. Donc, nous sommes ravis d’explorer maintenant que mercredi a plongé son orteil dans la piscine de l’amitié, à quoi cela ressemblera-t-il ? C’est comme, elle a étreint. C’était son grand arc pour la saison, non? Alors maintenant, nous le faisons. Ensuite, l’autre chose qui est vraiment intéressante est de continuer à explorer également la relation mère-fille mercredi-Morticia, que maintenant que Morticia sait à propos du pouvoir, ça lui a donné une sorte d’idée de comment ça va se passer. Comment leur relation va-t-elle évoluer ? »

Pour l’instant, Mercredi continue d’attirer une audience saine des mois après ses débuts sur Netflix et compte tenu du nombre de personnes qui étaient prêtes à annuler la série avant même sa diffusion, cela prouve simplement que vous ne pouvez pas juger un hit par sa couverture austère. Mercredi diffuse maintenant les 8 épisodes sur Netflix.