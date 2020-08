Réfrigérateur 2.0: Cela signifie un faible gel, pas de gel et une zone de 0 degré

Les réfrigérateurs et les congélateurs ont de plus en plus de fonctions supplémentaires. Que signifient réellement les termes faible gel, pas de gel et zone de 0 degré?

Le refroidissement seul ne suffit plus. Le réfrigérateur était autrefois une innovation révolutionnaire, mais l’appareil pratique a maintenant évolué. Des fonctions telles qu’un gel bas, pas de gel et des zones de température différentes devraient vous faciliter la vie – mais ne sont pas toujours absolument nécessaires.

Adieu le dégivrage: du gel bas au pas de gel

Tout le monde le sait: bien que la porte du compartiment congélateur soit toujours fermée de manière exemplaire, après un certain temps, du givre et de la glace se forment sur les parois et la clayette du compartiment congélateur. Le compartiment congélateur doit être dégivré au plus tard lorsque la glace prend le relais. Et c’est ennuyeux, car le réfrigérateur doit être complètement vidé et la glace liquéfiante doit être collectée laborieusement. Les appareils dits SmartCool veulent rendre ce travail beaucoup plus facile pour leurs utilisateurs et font de la publicité avec une fonction à faible gel ou sans gel.

Les congélateurs congelés devraient appartenir au passé avec Low-Frost et No-Frost.

Et c’est derrière: grâce à un évaporateur intégré autour du congélateur, l’humidité de l’appareil est réduite. Selon le modèle, ce système de dégivrage automatique crée peu de glace (faible givre) ou pas de glace du tout (pas de givre). Idéalement, un appareil avec une fonction à faible gel ne doit être dégivré qu’une ou deux fois par an.

Pesez le pour et le contre

Ceci est sans aucun doute pratique, mais les dispositifs anti-gel et anti-gel ont également des inconvénients: d’une part, ces fonctions réduisent l’intérieur du compartiment réfrigérateur. En revanche, selon le magazine de test ETM, il augmente la consommation d’énergie d’un appareil antigel jusqu’à 20 pour cent. Cependant, cela ne s’applique pas à l’alternative à faible gel. De plus, les appareils SmartCool sont plus chers à l’achat que les réfrigérateurs sans cette fonction supplémentaire.

Il faut se demander si un gel faible ou nul se déplacera dans la cuisine.

Compte tenu de tous ces facteurs, une chose doit être prise en compte: même ceux qui possèdent un réfrigérateur conventionnel peuvent augmenter leurs coûts d’électricité s’ils ne dégivrent pas l’appareil régulièrement. Plus la couche de glace dans le congélateur est épaisse, plus la consommation d’énergie est élevée. Enfin, le réfrigérateur doit être décongelé. Puisqu’il doit ensuite être refroidi à nouveau, il consomme également beaucoup d’électricité. En fin de compte, la consommation d’énergie plus élevée des appareils No-Frost est compensée par leur meilleure efficacité énergétique, selon le GIGA. En règle générale, les appareils dotés de ces fonctions de dégivrage ont la classe d’efficacité énergétique A +++ ou A ++.

Ainsi, non seulement pour les personnes qui trouvent que le dégivrage est une nuisance, l’achat d’un appareil avec un système sans ou à faible gel peut valoir la peine. Surtout si vous utilisez fréquemment votre congélateur et que vous l’ouvrez fréquemment en conséquence, vous pouvez bénéficier des fonctions de dégivrage. Bien entendu, vous ne devez ouvrir le compartiment congélateur que brièvement si possible, même avec la fonction SmartCool.

Zone 0 degré: fraîcheur plus longue autour du point de congélation

Les températures dans le réfrigérateur varient en fonction du compartiment. Le compartiment au-dessus du compartiment à légumes est le plus frais à deux ou trois degrés. Les réfrigérateurs multi-zones fonctionnent mieux: ils ont une zone de 0 degré, également appelée zone de biofresh. Ceci a pour but de conserver les aliments conservés au frais pendant une période particulièrement longue. L’humidité y joue un rôle déterminant. Pour cette raison, les appareils plus grands ont souvent plusieurs zones de 0 degré qui sont adaptées aux exigences des différents aliments.

Les aliments stockés dans la zone de 0 degré resteront frais plus longtemps.

Il y a alors une zone avec seulement environ 50 pour cent d’humidité, c’est-à-dire avec des conditions sèches, qui est bien adaptée pour le stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers. L’activité des micro-organismes, qui accélèrent la périssabilité, est ici sensiblement freinée. La nourriture peut être conservée jusqu’à trois fois plus longtemps dans ces conditions. Les légumes et les fruits, par contre, restent frais et croustillants plus longtemps lorsque l’humidité est élevée.Ils sont donc mieux placés dans une zone de 0 degré avec jusqu’à 95% d’humidité. Ici, ils ne se dessèchent pas et conservent également leurs vitamines.

Pour qui les appareils avec des zones de 0 degré valent-ils la peine?

Vaut-il la peine d’acheter un réfrigérateur avec une zone de 0 degré? De plus, chacun doit tenir compte de son comportement d’achat et de stockage avant d’effectuer un achat. Quiconque aime manger de la viande, mais qui ne l’achète généralement qu’en petites quantités et l’utilise immédiatement, n’a pas besoin d’un compartiment supplémentaire pour la conserver plus longtemps. En fin de compte, il en va de même pour les fruits et légumes. Mais si la nourriture se gâte régulièrement, vous devriez envisager d’acheter un appareil SmartCool.

Résumé