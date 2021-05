Le simulateur de bus 21 casse la Mercedes-Benz et les parcs le 7 septembre sur PS4

La chose à propos de Bus Simulator par rapport à des titres comme Train Sim World 2 est que, bien que complexe avec sa présentation du service public, il a un vrai sens de l’humour. Et d’après ce que nous avons vu de Bus Simulator 21 – qui a maintenant une date de sortie le 7 septembre sur PlayStation 4 – il se penche un peu sur la bêtise.

Cette version complète les lieux un peu terne d’Europe continentale de Seaside Valley avec une toute nouvelle carte: Angel Shores, inspirée de San Francisco. Comme pour la version précédente, vous gérerez votre propre entreprise de transport, soit individuellement, soit en ligne en coopération, et vous serez en mesure de définir des itinéraires, d’agrandir votre flotte et de conduire vous-même les bus.

Et, parallèlement à la confirmation de la date de sortie, des nouvelles indiquent que les bus de la ligne eCitaro de Mercedes-Benz seront inclus dans le jeu. «En plus d’un petit bus électrique eCitaro manoeuvrable à deux portes de 12 mètres de long et à deux essieux, Bus Simulator 21 comprendra un grand bus articulé eCitaro G à trois portes et 18 mètres de long, équipé de trois essieux et de d’espace pour les passagers. »

Le communiqué de presse continue: «Les passionnés pourront également prendre la route avec d’autres bus Mercedes-Benz comme le Citaro G, l’agile Citaro K, une version à jour du Citaro O 530, le CapaCity, et le plus – un long bus articulé CapaCity L. » C’est beaucoup de bus sous licence – mais apparemment, il y en aura plus de 30 dans la version finale, et nous avons hâte de prendre le volant de tous au lancement.