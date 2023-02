La styliste de Jenna Ortega a révélé les clés pour s’habiller comme elle

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de Merlina a surpris par son apparence dans ses dernières présentations. Quel est le style de la toute nouvelle figurine Netflix ?

©GettyJenna Ortega aux Critics Choice Awards.

Ces derniers mois, Netflix a eu un grand succès : choisir Jenna Ortega en tant que protagoniste de Merlin. Depuis que la plateforme de streaming a choisi l’actrice de 20 ans pour diriger cette histoire réalisée par Tim Burton, l’interprète est devenue une star mondiale. C’est pourquoi il est devenu un référence de la mode. Quelles sont les clés pour imiter leurs looks impressionnants ?

Après avoir participé à la série de l’univers Los Locos Addams, Jenna Ortega a réussi à attirer l’attention sur le tapis rouge. Outre son charisme et son élégance, le mérite revient aussi à son styliste Enrique Meléndez. Le spécialiste de la mode, qui a travaillé avec des musiciens tels que Bruno Mars, Jason Derulo et Will.I.Am, a expliqué le changement que l’actrice a eu au niveau de ses vêtements.

+ Le style de Jenna Ortega

Enrique Meléndez, le styliste de Jenna Ortega, a déclaré lors d’un dialogue avec Vogue : « Nous travaillons ensemble depuis 2016, alors qu’elle avait 14 ans, et c’est une joie de la voir maintenant dans son élément. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je me suis dit : ‘Comment suis-je censé habiller quelqu’un d’aussi jeune ?’ » Et j’ajoute : « Dès qu’on a appris à se connaître un peu, j’ai commencé à m’entendre avec elle et à connaître les marques qui travaillent pour elle, et c’est devenu ce que c’est aujourd’hui : une vraie collaboration. En vieillissant, elle ne se coupe pas de ce qu’elle veut. J’aime ça ».

Fini les looks d’adolescente : désormais, Jenna Ortega surprend lors des événements les plus importants avec des tenues inoubliables. Aux Golden Globes, elle portait une guccià la semaine de la mode parisienne, portait une création de saint laurent qui a volé tous les yeux.

Meléndez a soutenu : «Avant, elle me laissait mettre beaucoup de pièces avec des volants et des détails féminins, mais maintenant vous êtes entré dans une ère moderne mais glamour« . Et il a conclu: « Je l’ai vue super mature, mais en même temps très naturelle et élégante, avec la robe noire Saint Laurent qu’elle portait l’an dernier aux Critics’ Choice Awards, qui était notre première étape pour l’habiller avec une autre ambiance. Je peux dire avec confiance que cette tenue est la préférée des deux à ce jour. ».

