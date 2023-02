Quand « Ant-Man and The Wasp: Quantumania » arrivera-t-il en streaming ?

Avec Paul Rudd en tant que protagoniste, l’univers cinématographique Marvel (MCU) sort un nouveau film. Il s’agit de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniala troisième bande dirigée par Scott Langl’ex-détenu devenu l’un des les Vengeurs. Avec cette production, la phase 5 a été inaugurée.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania nous montre à Scott Lang vivre une vie quasi idyllique, en famille. Cassie, sa fille, vit déjà avec lui et Espoiret est fasciné par la technologie développée par henry pym. Avec lui, ils développent un système pour explorer le monde quantique, qui échappe bientôt à tout contrôle.

C’est ainsi qu’ils finissent par être aspirés dans ce royaume où ils ont été perdus pendant 30 ans. Janet, la mère de Hope celui qu’il joue Michelle Pfeiffer. Dans cet endroit, ils découvrent qu’il y a un grand nombre d’êtres vivants, tous traqués par la présence d’un méchant effrayant : Kang le Conquérant (Jonathan Majors).

si vous n’avez toujours pas vu Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Parce que vous voulez le voir chez vous, ou que vous l’avez vu au cinéma et que vous attendez de le revoir confortablement installé dans votre fauteuil, on vous dit quand vous pourriez le faire. Compte tenu de la fenêtre comprise entre 45 et 60 jours, la logique serait que le film atteigne Disney+ entre début et mi-avril.

+ Quelle série sera la première du MCU en 2023

Après avoir vu comment les performances des productions ont chuté sévèrement, en Disney ils ont pris la décision de réduire le nombre de sorties par an. Ainsi, nous ne verrons que deux séries de mcu dans Disney+ au cours de cette année : d’abord, ce sera au tour de invasion secrète puis celle de la deuxième saison de Loki.

