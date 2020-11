Warrior Saison 2: L’histoire complexe et espoirs pour la saison 3 (Andrew Koji)

Du showrunner Jonathan Tropper et des producteurs exécutifs Shannon Lee (la fille de Bruce Lee, qui a écrit le traitement original qui a inspiré la série) et Justin Lin, la série dramatique Warrior de Cinemax est une histoire pleine d’action qui se déroule pendant les guerres des Tong dans le quartier chinois de San Francisco à la fin du XIXe siècle. La série suit Ah Sahm (Andrew Koji), qui émigre de Chine et tente de trouver sa place dans un nouveau pays tout en se faisant un nom. La deuxième saison de Warrior met à l’épreuve le prodige des arts martiaux qui découvre jusqu’où il est possible de pousser les liens familiaux, tant du sang que des élus, avant qu’ils ne se rompent.

Au cours de cette interview téléphonique individuelle avec Collider, Koji a parlé des défis de la télévision longue durée, de ce qu’il a le plus apprécié dans l’arc de l’histoire de la saison 2, de la dynamique familiale compliquée, de ce qu’il pense de l’endroit où ils laissent les choses dans la saison 2, et qu’il espère qu’ils pourront continuer l’histoire d’une manière ou d’une autre. Il a également parlé de ce qui l’a décidé à jouer le rôle de Storm Shadow dans Snake Eyes : G.I. Joe Origins et de l’importance d’une représentation précise.

COLLIDER : J’avais tellement hâte que Warrior revienne. Qu’est-ce que ça fait de pouvoir parler de la saison 2 ?

ANDREW KOJI : C’est étrange. Quand on la faisait, on avait l’impression de faire quelque chose de spécial, alors s’asseoir dessus pendant un moment, c’est comme si on se disait : « Oh, c’était moi il y a un moment. Je peux faire mieux maintenant, je le jure ». Je sais que nous avons fait quelque chose de spécial, et nous étions tous en train de créer quelque chose. Pour la plupart des emplois, je suis impatient de voir la sortie, mais pour celui-ci, je suis vraiment excité parce que je pense que nous avons fait quelque chose de vraiment bien, même à mon goût.

Puisque vous êtes quelqu’un qui se critique et critique votre performance, comment était-ce de revenir à ce personnage ? Comment vous êtes-vous sentie de pouvoir vous appuyer sur ce personnage ?

KOJI : En cours de théâtre, on entend parler de ces personnes légendaires qui auraient pu jouer le même rôle pendant 20 ans et qui, après 20 ans, ont l’impression d’avoir commencé à craquer le rôle. Vous parlez à quelqu’un comme Hoon Lee, qui est un acteur si intelligent. Il est très différent. Je suis plus instinctif. J’ai tellement appris de lui. Il m’a dit, au début, « Tu n’auras jamais l’impression d’avoir craqué ce personnage. Il va toujours évoluer. Vous aurez toujours l’impression que vous pourriez faire mieux et que vous pourriez le trouver mieux. » Au début, je ne le croyais pas et je me disais : « Non, c’est là dehors. » Mais ensuite, je me suis retrouvée à dire : « Je peux faire mieux que ça. Je sais que je le peux ». C’est un sentiment agréable de savoir que j’avais une autre chance.

La saison 1, pour moi, a beaucoup consisté à trouver comment être plus qu’un acteur invité. Quand vous êtes dans la position de l’acteur invité, vous n’avez pas de voix et vous ne faites pas partie d’une équipe. Vous faites simplement votre travail. Avec cela, ils m’ont fait confiance et m’ont laissé ajuster les choses, ici et là, et m’ont poussé davantage, à différents moments. Pour moi, du point de vue d’un acteur, c’était comme si l’histoire avait de l’importance. J’ai eu l’expérience la plus approfondie de l’histoire, et j’ai pu la faire progresser à partir de là. C’est un défi quand vous êtes dans une émission de télévision de longue durée.

Dans la première saison de la série, votre personnage avait vraiment l’impression d’essayer de trouver son équilibre et de comprendre ce monde dans lequel il se trouvait. Dans la deuxième saison, il se sent beaucoup plus concentré sur la mission qu’il s’est fixée. Qu’avez-vous apprécié dans l’histoire de la saison 2 ?

KOJI : Pendant la saison 1, en lisant les scripts, une fois qu’il vient et trouve sa soeur dans l’épisode 1

et elle ne veut pas de lui, toute sa motivation est changée et il est un peu perdu après cela parce que son plan principal n’a pas abouti. Pour moi, la saison 1 est comme le premier acte d’un western, quand le personnage étranger vient en ville et apprend les problèmes et la situation des gens de la ville et qu’ils s’habituent à tout ce qui se passe. Puis, dans le deuxième acte de l’histoire, il s’implique davantage dans la ville avant de partir en voyage vers le coucher du soleil.

C’est donc le deuxième acte. C’est alors qu’il connaît les règles du jeu, qu’il sait ce qui se passe, qu’il connaît les gens et qu’il sait à qui faire confiance, ce qui n’est pratiquement personne. Maintenant, il est poussé dans l’histoire et il est définitivement plus actif, comme l’archétype du protagoniste où il fait des changements et essaie de faire avancer l’action parce qu’il sait ce qui se passe et il sait ce qu’il veut. C’est différent, en ce sens.

Qu’avez-vous apprécié dans le fait que le voyage d’Ah Sahm soit parallèle à celui de Mai Ling ?

KOJI : J’adore travailler avec Dianne [Doan]. Elle est tellement géniale. Nos horaires étaient très différents, donc nous n’étions pas trop impliqués dans les arcs de l’autre jusqu’à ce que nous soyons dans des scènes ensemble. Elle continuait sa mission pendant que j’étais en mission, et Jonathan [Tropper] et les scénaristes étaient les maîtres des marionnettes, nous faisant faire nos propres voyages. Et puis, quand nous étions ensemble, j’apportais toutes les scènes que j’avais traversées et elle apportait toutes les scènes qu’elle avait traversées, et ça se glissait tout simplement. Une des scènes m’a un peu brisé le cœur parce que j’aime tellement Dianne. Elle est comme une soeur pour moi, alors je trouve difficile de lui faire la guerre.

Cela ressemble certainement à une dynamique qui serait difficile à réparer quand une personne essaie de tuer l’autre.

KOJI : Pour Ah Sahm, parce que c’est une tête brûlée, il n’y a pas de retour possible pour lui, du moins pour le moment. Dans la saison 1, il attendait juste le moment où il aurait une autre chance de sauver sa soeur. Mais quand cela s’est produit, elle était vraiment une personne différente pour lui. Je n’ai jamais demandé à Dianne quelle était son histoire, et elle ne me l’aurait jamais dit, mais pour Ah Sahm, il n’y a pas de retour en arrière. Elle a presque accepté son exécution. S’il ne peut pas la ramener à la maison, comme il pense qu’il devrait le faire, il va tout démolir.

Que pensez-vous de la façon dont les choses vont se passer à la fin de la deuxième saison ? Si c’est la fin de la série, comment pensez-vous que les fans vont se sentir ?

KOJI : En tant que créatifs, nous prenons chaque saut comme si c’était le dernier. Tant qu’une série n’en est pas à sa troisième ou quatrième saison, il n’est jamais certain qu’elle continue. Je ne sais pas tout cela, mais c’est ce que j’ai entendu. Les gens peuvent vouloir plus. Je sais que tout cela a été emballé par les circonstances techniques extérieures avec ce qui s’est passé avec Cinemax, mais je pense qu’ils vont prendre des résolutions. S’il y a un tollé, nous pourrons peut-être en faire plus. L’un de mes objectifs de carrière est de faire de Deadwood ce qu’il est. Cette émission a été faite et ils l’ont ramenée pour une finale. C’est notre but – s’il y a un tollé. J’espère que nous pourrons continuer. J’espère vraiment qu’ils vont aimer cette saison parce que je pense que nous avons fait quelque chose de spécial.

Qu’est-ce que le fait de faire partie de cette série, de raconter cette histoire, de jouer ce personnage et d’apporter ce niveau de visibilité, aux côtés de cette distribution et de cette équipe, a signifié pour vous ?

KOJI : Sur le plan personnel, cela a absolument changé ma vie. Je pensais à arrêter. Je ne regarde pas les relations publiques de nos jours, mais quand il s’agit de Warrior, il y avait de la magie. Nous aidions cette légende, Bruce Lee, à réaliser ce travail et à créer cette vision, en racontant une histoire sur un sous-ensemble de la société, à l’époque, qui est pour la plupart inconnue et qui n’a pas eu la chance d’être éclairée. Et puis, la représentation était formidable, avec ces personnages intéressants et colorés. Je pense que cela signifiait quelque chose pour tout le monde, en tant qu’acteurs.

Sur le plan personnel, pour moi, [Warrior] a absolument changé ma vie. Sans même que je sois à Hollywood, j’étais très blasé et sceptique à l’égard d’Hollywood. Je me disais : « Je ne veux pas faire ça. Je vais créer mes propres films et mon propre art. Si je peux seulement faire un film de temps en temps, je ne vais pas sacrifier mon désir artistique ».

Pouvoir travailler avec d’autres personnes qui sont sur la même longueur d’onde, qui apprécient ma voix et mon opinion et qui veulent produire quelque chose de bien, c’est quelque chose que je veux faire davantage. Cela a complètement changé mon point de vue et ma vision des gens, et cela m’a donné de l’espoir dans ce monde. Cela a changé ma vie.

Vous avez également franchi une étape supplémentaire en interprétant un personnage dans un film de G.I. Joe, Snake Eyes : G.I. Joe Origins, dans le rôle de Storm Shadow. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’incarner ce personnage et comment avez-vous réussi à intégrer l’authenticité culturelle de ce personnage dans le rôle ?

KOJI : Oh, c’était un grand rôle. J’ai pensé à jouer ce personnage parce que je n’aimais pas les deux premiers films. Je peux le dire. J’ai le droit de ne pas aimer un film. J’ai donc hésité, au début, à l’accepter. C’est un grand film de studio et mon premier rôle dans un grand film de studio, donc j’étais très hésitant parce que je n’avais pas cette confiance en Hollywood pour faire cela. Ce que Warrior m’a appris et la voix qu’il m’a donnée ont aidé mon travail sur Storm Shadow. Je ne veux pas jouer un personnage avec un pack de six. Je voulais qu’il soit humain et imparfait, et il traverse des épreuves. Pour moi, quand j’ai vu les premiers films de G.I. Joe, je me suis dit : « Je ne veux pas faire ça. Ce n’est pas le genre de chose que je veux faire. »

Alors, quand j’ai parlé avec le réalisateur (Robert Schwentke) à ce sujet, j’ai dit : « Si je dois jouer son rôle, je dois faire mes recherches sur la culture japonaise et l’accepter. J’ai eu l’occasion de faire une performance dans ce genre de film pour la prochaine génération. Mon temps dans ce métier pourrait se terminer dans quelques années, mais un enfant qui grandit pourrait regarder ce film et voir une représentation plus réaliste et plus solide, et sentir qu’il peut jouer et qu’il peut le faire. Même si c’est sous forme de ninja, ils peuvent toujours y apporter leur propre humanité. C’était donc une chose très profonde pour moi, juste parce que j’avais beaucoup de réserves à ce sujet au début, mais ensuite ils m’ont permis de le faire. Je dois donner du crédit à ces gars, mais c’est grâce à la compétence que j’ai reçue de Warrior.