Hailey et Justin Bieber vont-ils divorcer en raison de leur jeunesse lorsqu’ils se sont mariés?

Même si les taux de divorce chutent, de plus en plus de personnes se retirent complètement du mariage et se marier jeune devient une chose du passé – mais pour Hailey Bieber, se marier à un jeune âge fonctionne bien jusqu’à présent.

Elle a épousé Justin Bieber en 2018 alors qu’elle avait à peine l’âge légal pour boire et sait que la plupart des gens de son âge l’auraient trouvée folle.

« Je veux dire, j’étais marié à 21 ans, deux mois avant mes 22 ans, ce qui est incroyablement jeune », a déclaré le mannequin. Elle magazine.

Justin Bieber avait alors 24 ans. Il avait clairement indiqué dès son plus jeune âge qu’il avait l’intention de se marier bien avant la trentaine.

Depuis leur cérémonie au palais de justice tranquille à New York et leur somptueuse fête de mariage étoilée un an plus tard, le couple a été un exemple presque parfait d’un partenariat sain.

Mais les Biebers font partie d’un nombre de couples qui se marient au début de la vingtaine qui décroît rapidement. Alors qu’est-ce que cela signifie vraiment de se marier jeune dans le monde d’aujourd’hui?

Les Biebers vont à l’encontre de ce que font la plupart des gens de leur âge.

Les milléniaux attendent de plus en plus longtemps pour se marier ces jours-ci. La majorité des couples âgés de 25 à 34 ans sortent en moyenne 6 ans avant de se marier.

Et c’est s’ils le font du tout. Les taux de mariage des Américains de plus de 18 ans ont baissé de 8% depuis 1990. Certains rapports indiquent même qu’au moment où la plupart des milléniaux atteindront 40 ans, seulement 70% d’entre eux seront mariés, contre 90% des baby-boomers et 82% des membres de la génération X.

Les jeunes deviennent peut-être plus cyniques à propos du mariage, ou du moins plus cyniques à propos du mariage jeune.

Ils regardent une grande partie des mariages se terminer par un divorce et attendent leur heure avant de marcher dans l’allée. Ils sont moins attachés à la religion organisée, accablés par les dettes et liés à des partenaires potentiels infinis sur les réseaux sociaux, ce qui fait du mariage une moins grande priorité.

Mitzi Bockmann, coach de vie et de mariage, nous a expliqué comment les jeunes de nos jours ont plus d’options en dehors du mariage, ce qui rend une union difficile à trouver et à maintenir.

« Contrairement à leurs parents, qui auraient pu épouser quelqu’un de la région, pour les jeunes, le monde entier est là-bas, à portée de main, et avec cela vient la tentation de rechercher une herbe plus verte, ce qui pourrait mettre fin rapidement à un mariage » dit.

Dans le passé, les Biebers n’auraient pas été considérés comme «incroyablement jeunes» comme le dit Hailey. Si quoi que ce soit, ils étaient au-dessus de l’âge moyen.

Pas plus tard qu’en 1970, l’âge médian du mariage était de 23 ans pour les hommes et de 20,8 ans pour les femmes.

Mais alors que de plus en plus de jeunes recherchent des études universitaires, des voyages, des carrières et plus encore, le mariage est poussé plus loin dans leur avenir.

De nos jours, les gens veulent plus avant le mariage, ou du moins c’est ce que beaucoup supposent lorsqu’ils tentent d’expliquer la baisse des taux de nuptialité.

Pour ceux qui choisissent de dire «oui» à un jeune âge, le paysage changeant du mariage et de la vie en général rend les vœux plus difficiles à tenir.

Une enquête menée auprès de 1 162 répondants mariés âgés de 20 à 29 ans a révélé qu’une importante minorité de 17% a déclaré regretter de s’être mariée jeune et avoir pensé au divorce. Pendant ce temps, 19% ont déclaré avoir pensé à tromper leur conjoint.

Ce n’est un secret pour personne qu’être plus âgé et plus expérimenté peut amener les gens à penser différemment aux décisions qu’ils ont prises dans le passé.

Hailey Bieber en est également consciente. « [It] cela semble presque ridicule quand vous le dites à voix haute », dit-elle à propos du mariage jeune. «J’apprends de nouvelles choses sur lui, sur moi-même et sur notre relation tout le temps.»

Cela dit, certains des principaux facteurs de divorce sont les problèmes financiers, les cheminements de carrière divergents et le fait de vouloir simplement des choses différentes au fil du temps.

Ces raisons sont difficiles à appliquer à deux jeunes millionnaires qui ont fait plus de leur carrière à 22 ans que la plupart des gens au cours de leur vie.

Cela a changé la façon dont le couple a abordé le mariage. «Je pense que pour quelqu’un comme moi et quelqu’un comme Justin, [it’s different]», Dit Bieber. «Nous en avons vu beaucoup pour notre âge. Nous avons tous les deux vécu suffisamment de vie pour savoir que c’est ce que nous voulions. «

Bockmann dit que cette compréhension mutuelle est la clé d’un mariage réussi. Elle nous dit que les jeunes mariages auront plus de succès, «s’ils se marient parce qu’ils aiment et respectent leur personne plutôt que l’argent, ou une pression familiale ou sociale ou un besoin pour quelqu’un d’autre de les achever.

L’article continue ci-dessous

Peut-être qu’avoir la célébrité, la fortune et la jeunesse de leur côté sera le ticket des Biebers pour un mariage durable

Les deux hommes construisaient leur carrière depuis qu’ils étaient adolescents et n’ont peut-être pas les mêmes chances que les autres couples.

Mais les couples hollywoodiens ne sont pas vraiment célèbres pour avoir résisté à l’épreuve du temps, et d’autres célébrités qui se sont mariées jeunes ont eu un succès mitigé.

En laissant de côté certains des mariages les plus hâtifs comme le mariage de 55 heures de Britney Spears quand elle avait 22 ans, la plupart des mariages de jeunes célébrités ne dépassent pas la barre des 10 ans.

Megan Fox et Brian Austen Green se sont mariés à l’âge de 24 ans, mais ont demandé le divorce en 2020. Kate Hudson a épousé Chris Robinson à 21 ans mais se sont séparés 7 ans plus tard.

Quelques exemples plus positifs incluent « The Hills » Spencer Pratt épousant Heidi Montag en 2008 quand elle avait 22 ans, et ils semblent aller fort. De même, Taylor Hanson a épousé son amour d’enfance à l’âge de 18 ans et est resté marié pendant près de deux décennies.

La foi et la religion sont un facteur quelque peu influent pour ces deux couples comme pour les Biebers. Ils font partie des statistiques selon lesquelles les couples chrétiens sont beaucoup plus susceptibles de se marier jeunes que les groupes non religieux, mais contrairement à la croyance populaire, les couples religieux ne sont pas moins susceptibles de divorcer.

Aucune statistique ou aucun chiffre ne peut vraiment prédire l’issue d’un mariage, et Bockmann dit qu’il n’y a qu’une seule façon de maintenir une relation durable.

« Je pense que la première chose qui peut aider les jeunes à rester mariés heureux est de communiquer – sur leurs sentiments, sur l’argent, le sexe, le travail, les amis, peu importe – afin que l’herbe verte ne soit pas si tentante. »

Avec cela, Bieber est convaincue que les critiques ne peuvent pas saper les fondations qu’elle et Justin ont construites. Jeune ou pas, elle prévoit pour eux de tenir la distance.

«Nous sommes tous les deux ancrés dans notre foi», dit-elle. «Je ne dis pas que c’est cette chose facile et facile qui ne demande pas de travail. Nous parlons à un thérapeute. Nous faisons ce que nous devons faire. «

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.