Janet Hubert, la star du «  nouveau prince de Bel-Air  », partage la tourmente émotionnelle qui a conduit à quitter le rôle de tante Viv

Le Prince de Bel Air Les retrouvailles spéciales sur HBO Max mettront en vedette les retrouvailles tant attendues entre Will Smith et Janet Hubert. Hubert a joué tante Vivian dans la sitcom, mais a quitté la série à sa troisième saison. Daphne Reid a joué tante Viv pour le reste de la série.

Showbiz 45Secondes.fr a vu un des premiers cribleurs du Prince frais de Bel-Air réunion. Nous aurons plus d’histoires de la conversation de la distribution, mais d’abord un aperçu des révélations d’Hubert avant les premières spéciales le 19 novembre.

Janet Hubert traversait des troubles personnels lors de « The Fresh Prince of Bel-Air »

Hubert dit que son côté de la Prince frais de Bel-Air l’histoire n’est jamais sortie. Elle révèle dans le spécial retrouvailles qu’elle avait des problèmes conjugaux pendant sa grossesse au cours de la troisième saison.

«Ce que je voudrais clarifier, c’est que pendant cette troisième saison, quand je suis tombée enceinte, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie et dans la vie de Will aussi», a déclaré Hubert. «Il y a eu des frictions parce que j’étais enceinte. La vie à la maison n’était pas du tout belle. Je ne riais plus, je ne souriais plus, je plaisantais parce qu’il y avait des choses qui se passaient que personne ne savait. Le casting n’avait aucune idée de ce qui se passait.

Hubert a reconnu qu’elle avait gardé ses luttes personnelles privées d’elle Prince frais de Bel-Air castmates.

«Ce que vous ne saviez pas non plus, c’est que je traversais beaucoup de choses à la maison», a déclaré Hubert à Smith. «Vous ne saviez pas. Mariage très abusif.

« Le prince frais de Bel-Air » n’offrait plus de filet de sécurité

Hubert comptait sur du travail pour une certaine stabilité pendant cette période difficile. Cela rendait sa position encore plus difficile de continuer à travailler quand Le Prince de Bel Air définir de nouveaux termes.

Ils m’ont proposé cette très mauvaise affaire lors de la troisième saison. Ils ont dit: «Vous avez deux mois et deux semaines de travail et vous ne pouvez pas travailler ailleurs». Cela signifiait donc que mon salaire avait été réduit. J’avais un nouveau bébé et un mari sans travail. Alors j’ai dit non. Je n’ai pas accepté leur offre. Je n’ai jamais été renvoyé. Donc, l’idée fausse a toujours été diffusée. J’étais piégé. « Que pouvais-je faire? » Alors ils ont dit: « D’accord, alors nous allons refondre votre rôle. » Et j’ai dit: « Que puis-je dire? » J’ai été profondément, profondément blessé. Janet Hubert, Le Prince de Bel Air retrouvailles sur HBO Max

Les choses ont empiré pour Janet Hubert après le spectacle

Hubert a dit partir Le Prince de Bel Air seulement précipité plus de troubles personnels.

«Quand j’ai quitté la série, j’ai eu ce nouveau bébé et personne», a déclaré Hubert à Smith. «La famille m’a renié. Hollywood m’a renié. Ma famille a dit: «Vous avez ruiné notre nom. Et je n’ai pas manqué de professionnalisme sur le plateau. J’ai juste arrêté de parler à tout le monde parce que je ne savais pas à qui faire confiance parce que j’avais été banni. Ils ont dit que c’était vous qui m’aviez banni parce que vous étiez Will. Tu étais un gamin. C’était difficile. »

Smith s’excuse auprès d’Hubert pendant leur conversation.