Lana Rhoades dit que la star de la NBA a amené une fille de « back-up » à un rendez-vous avec elle

Il l’a emmenée à l’un de ses jeux et l’a installée dans une skybox, ce qui – en fait – est un peu étrange étant donné qu’il aurait joué et n’aurait donc pas été là tout le temps.

Elle a déclaré: « Le gars qui m’a invité a également invité l’une des autres filles – et ce n’est pas la première fois que cela m’arrive – celui où j’ai été invité à un rendez-vous et ils invitent également une » option de sauvegarde ‘. »

Elle a ajouté: « Nous avons fini par quitter le dîner, pas à cause de cette situation car à ce stade, vous êtes déjà en zone d’amis, je ne me fous pas de qui vous parlez, le rendez-vous était vraiment ennuyeux.

« Je ne veux pas être méchant mais moi et ce gars n’avons tout simplement pas cliqué et je me demande quel est votre préféré, quelle est votre opinion à ce sujet, et il était comme, je n’ai d’opinion sur rien, Je n’ai rien de préféré, et il était sérieux et il ne disait pas ça juste pour mettre un terme à la conversation. »