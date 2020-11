Assassin’s Creed: Valhalla – Mae et la dernière feuille

L’Angleterre a de nombreuses quêtes à trouver et à accomplir pour Eivor dans Assassin « s Creed: Valhalla, et beaucoup d’entre elles modifient un peu la quête, mais pas beaucoup. Là où d’autres peuvent changer le jeu massivement, le jeu ne donne que de légers indices dans la conversation sur ce qui sera un énorme changement dans le monde.

Assassin’s Creed Valhalla Mae

Mae est un PNJ dans Assassin’s Creed: Valhalla, qui a une quête mondiale très triste. Vous pouvez la trouver dans la région de Ledecestrescire, au sud-ouest du monastère d’Alcestre, debout près d’un arbre. Mae vous crie de ne pas vous approcher parce que son père lui a promis qu’il serait à la maison avant que la dernière feuille ne tombe de cet arbre, et bien sûr, il ne reste qu’une seule feuille.

Cette quête mondiale s’appelle The Last Leaf of Fall et est plutôt déchirante, mais c’est facilement l’une des offres les plus courtes d’AC Valhalla. Vous trouvez Mae à côté d’un arbre avec une feuille pratiquement stérile. Interagissez avec elle et elle vous racontera l’histoire de son père selon lequel il est allé en ville pour chercher du travail, mais c’était il y a six mois, mais avant de partir, il lui a promis qu’il reviendrait avant la dernière page arbre tombe.

Vous avez trois choix de dialogue, mais choisissez celui que vous souhaitez car le résultat est le même. Mae restera obstinément enracinée sur place et ne bougera pas, avec la pure conviction que son père reviendra à la maison. Maintenant, vous avez le choix le plus difficile à faire. Cette jeune fille doit continuer sa vie; elle a passé les six derniers mois à regarder cet arbre, à regarder les feuilles s’envoler, à redouter le moment où il ne reste plus de feuilles.

Dans la conversation avec Mae, la petite dame mentionne deux indices qui la feront bouger, le braillement de ses chèvres ou quand la dernière feuille tombera. Vous pouvez faire deux options ici, qui sont toutes les deux horribles, mais l’une est pire que l’autre.

Vous pouvez entrer dans sa maison et abattre tous ses animaux, ce qui est vil, car elle est déjà dévastée par son père, et sans ses animaux, la petite fille mourra de faim. Ou, vous pouvez abattre la dernière feuille pour la ramener durement à la réalité, à savoir que son père ne rentre pas à la maison. Peu importe le choix, la quête mondiale sera terminée et vous auriez aidé Mae à poursuivre sa vie, mais abattre la feuille est le moindre des deux maux.

De nombreuses quêtes ont des choix à faire dans Assassin’s Creed: Valhalla, et Where the Stone Falls en fait partie. Si vous recherchez un moyen rapide de gagner de l’argent ou comment augmenter votre charisme, afin d’avoir plus d’options de conversation de temps en temps, consultez nos guides Assassin’s Creed.