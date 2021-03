WandaVision Finale Mid-Credits et les scènes post-crédit expliquées

Même si le WandaVision finale n’a jamais livré le grand camée qui nous a été promis, il continue la tendance des derniers épisodes et comprend une scène de mi-crédits et une scène post-crédit, préparant subtilement le décor pour les futurs projets MCU, à savoir la prochaine série Disney + Invasion secrète et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il y a SPOILERS devant. Tu as été prévenu.

L’épisode de cette semaine a confirmé que Wanda était la seule à créer la fausse réalité à Westview et que tout ce qu’Agatha voulait d’elle était ses pouvoirs. Mais à la fin, Wanda réalise l’erreur de ses manières et supprime son Hex de Westview, rétablissant tout ce qu’il était avant de le lancer, mais perd Vision ainsi que ses enfants dans le processus. Avant qu’elle ne puisse être interrogée par SWORD ou tenue responsable de la détention d’une ville entière en captivité, elle s’envole. Mais où? La question trouve sa réponse dans la scène post-crédits, mais avant cela, nous avons la scène mi-crédits à décoder.

Que fait le WandaVision finale de la scène Mid-Credit?

Jusqu’à présent, pour une raison quelconque, le reste des principaux acteurs du MCU sont restés à l’écart du désordre que Wanda avait créé à Westview. Mais avec la scène de mi-crédits de l’épisode 9, nous sommes de retour dans le vif du sujet. Après le départ de Wanda, des agents fédéraux arrivent dans la ville pour enquêter et enregistrer tout ce qui s’est passé, Jimmy Woo menant l’enquête tandis que Darcy est déjà partie car elle déteste les débriefings. Euh, tant pis pour les étincelles de romance que les fans de MCU ont vu se préparer entre les deux.

Quoi qu’il en soit, alors que Monica discute avec Jimmy, elle est appelée par un agent fédéral au théâtre et elle part avec elle, pensant qu’elle est appelée pour un débriefing. Mais quand elle entre dans le théâtre, il est vide et l’officier qui l’y escortait se transforme en Skrull qui prétend avoir été envoyée par un vieil ami de Maria Rambeau. Cet « ami » avait entendu dire que Monica avait été « ancrée », ce qui est une référence au directeur de SWORD, Tyler Hayward, la mettant à la terre de toutes les missions spatiales et l’obligeant à travailler uniquement sur des missions terrestres.

La dernière fois que nous avons vu les Skrulls, c’était en Spider-man: loin de chez soi, dans lequel deux d’entre eux se faisaient passer pour Nick Fury et Maria Hill sur Terre tandis que le vrai Fury était vu à bord d’un avion dans l’espace. Donc pour WandaVision d’inclure une entrée Skrull surprenante, tout en parlant vaguement d’un «il» qui attend de rencontrer Monica, puis ce même Skrull pointant vers le haut en réponse à la question de Monica de savoir où il veut la rencontrer confirme plus ou moins que c’est Nick Fury, qui est dans l’espace.

Souviens-toi que Loin de la maison a eu lieu des mois après l’inversion du Blip et WandaVision se produit seulement quelques semaines après. Fury savait peut-être déjà que Monica avait obtenu des pouvoirs et la voulait donc dans le cadre de son programme spatial mystérieux. Il y a de fortes chances que, avec le temps, les événements de Loin de la maison arrivé, Monica faisait déjà partie de sa nouvelle équipe de Avengers et sera très probablement vue aux côtés de Fury dans Invasion secrète.

Quels secrets cache la scène post-crédits?

Après la scène de mi-crédits était WandaVisionLa première scène post-crédits qui nous a amenés dans un endroit serein où Wanda vit toute seule dans une maison. Mais pendant qu’elle passe par sa routine quotidienne, elle s’est projetée astrale (qui prend la forme de la sorcière écarlate) et fouille dans les pages de Darkhold. Bien que l’apparence du livre signifie que des spectacles comme Agents du SHIELD et Fugueurs n’étaient pas canon, les propriétés du livre peuvent être vraies.

Agatha a proclamé que Wanda est destinée à détruire le monde et bien qu’elle se soit abstenue de garder une ville entière captive pour obtenir sa vie de rêve, il y a toujours une possibilité qu’elle finisse par bouleverser l’univers. Pendant que son moi astral traverse le Darkhold, elle entend le son de ses jumeaux criant à son aide, ce qui la choque car elle avait présumé qu’ils ont péri la seconde où elle a détruit l’Hex.

Peut-être que le livre est en train de corrompre son esprit et de l’inciter à utiliser ses sorts sombres pour trouver Billy et Tommy. Quelle que soit la cause, armée du Darkhold et des nouveaux superpuissances de la sorcière écarlate, Wanda pourrait finir par déchirer le multivers à la recherche de ses enfants, ce qui mènera probablement directement à Docteur étrange dans le multivers de la folie. Maintenant, il reste à voir s’il se battra à ses côtés ou contre elle. Tous les épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur l’application officielle Disney +.

